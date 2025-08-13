Ніжинський салат: улюблений рецепт для зимових заготовок

Ніжинський салат — це популярна і смачна заготовка на зиму, яка чудово доповнить будь-який гарнір.

Його головні інгредієнти — огірки та цибуля, що в поєднанні з цукром, сіллю, перцем, олією та оцтом створюють ідеальний кисло-солодкий смак!

Інгредієнти для ніжинського салату з огірків

Огірки: 2 кг

2 кг Цибуля: 250 г

250 г Цукор: 100 г

100 г Сіль: 2 ст. ложки

2 ст. ложки Чорний мелений перець: 1 ч. ложка

1 ч. ложка Рослинна олія: 100 мл

100 мл Оцет 9%: 100 мл

100 мл Додатково (за бажанням): лавровий лист, перець горошком.

Рецепт ніжинського салату

Підготовка овочів: Ретельно вимийте огірки, бажано замочити їх у холодній воді на 3 години, щоб вони стали хрусткішими. Після цього наріжте огірки тонкими кружальцями, а цибулю — півкільцями. Маринування: Змішайте нарізані огірки та цибулю у великій ємності. Додайте цукор, сіль та мелений перець. Залиште овочі приблизно на 1 годину, щоб вони пустили сік. Термічна обробка: Додайте до суміші рослинну олію, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання проваріть салат протягом 10 хвилин, періодично помішуючи. Додавання оцту: Зніміть каструлю з вогню і відразу влийте оцет. Добре перемішайте. Розкладання по банках: На дно стерилізованих банок покладіть лавровий лист і перець горошком. Щільно утрамбуйте гарячий салат у банки. Консервація: Закатайте банки стерилізованими кришками. Переверніть їх догори дном і накрийте теплою ковдрою. Залиште банки в такому положенні до повного охолодження.

Як зробити ідеальний ніжинський салат: лайфхаки

Для насиченішого смаку до рецепту можна додати інші спеції, наприклад, коріандр або гвоздику.

Щоб салат був гострішим, можна збільшити кількість меленого перцю.

Перед тим як закривати банки, переконайтесь, що в них не залишилося повітря.

Готовий салат зберігайте у прохолодному, темному місці

