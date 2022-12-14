Секретний інгредієнт смачних салатів. Як замаринувати цибулю: рецепт

Секретний інгредієнт найкращих страв — маринована цибуля. Кухарі додають її до оселедця, консервованих грибів, смаженого м’яса та запашних овочевих салатів.
Річ у тім, що маринована цибуля дещо відрізняється від звичайної. Вона не гірка і не пекуча, не перебиває смак інгредієнтів, а доповнює його своєю хрусткою свіжістю та гостротою.
Зірковий шеф країни Євген Клопотенко поділився рецептом секретної формули хрумкої та корисної маринованої цибулі для салату.
Формула маринування цибулі 1:2:3 така: на одну частину солі й цукру потрібно взяти дві частини оцту і три частини води.
Якщо дотримуватись цього правила, то можна успішно замаринувати абсолютно все.
Якщо дотримуватись цього правила, то можна успішно замаринувати абсолютно все.
Відтак підготуй наступні інгредієнти та приступай до маринування:
Почисть цибулину і наріж її тонкими напівкільцями. Для маринаду в сотейнику або каструлі змішай цукор, сіль і оцет зі 150 мл теплої води. Розчини інгредієнти та дай суміші охолонути.
Краще вибирати оцет, який виготовлений з яблук, винограду, рису чи навіть слив методом природної ферментації. Його кислотність близька до 6%.
Краще вибирати оцет, який виготовлений з яблук, винограду, рису чи навіть слив методом природної ферментації. Його кислотність близька до 6%.
Тепер, коли суміш трохи охолола, залий півкільця цибулі маринадом і додай спеції. З цибулею гарно смакує гвоздика і духмяний перець. Також можна експериментувати з прянощами відповідно до інгредієнтів салату.
До прикладу, можеш додати лавровий лист та куркуму до білої ріпчастої цибулі, щоб вона набула красивого жовтого відтінку і салат заграв веселими фарбами.
На фінальному етапі залиш суміш маринуватися від години до трьох годин, після чого злий маринад і додавай цибулю до салату.
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