Секретний інгредієнт смачних салатів. Як замаринувати цибулю: рецепт

Секретний інгредієнт найкращих страв — маринована цибуля. Кухарі додають її до оселедця, консервованих грибів, смаженого м’яса та запашних овочевих салатів.

Річ у тім, що маринована цибуля дещо відрізняється від звичайної. Вона не гірка і не пекуча, не перебиває смак інгредієнтів, а доповнює його своєю хрусткою свіжістю та гостротою.

Зірковий шеф країни Євген Клопотенко поділився рецептом секретної формули хрумкої та корисної маринованої цибулі для салату.

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Формула маринування цибулі 1:2:3

Формула маринування цибулі 1:2:3 така: на одну частину солі й цукру потрібно взяти дві частини оцту і три частини води.

Якщо дотримуватись цього правила, то можна успішно замаринувати абсолютно все.

Покроковий рецепт хрусткої маринованої цибулі для салату

Відтак підготуй наступні інгредієнти та приступай до маринування:

1 велика червона цибулина

50 г цукру

50 г солі

100 г оцту

150 мл теплої води

2 горошини духмяного перцю

1 бутон гвоздики

Почисть цибулину і наріж її тонкими напівкільцями. Для маринаду в сотейнику або каструлі змішай цукор, сіль і оцет зі 150 мл теплої води. Розчини інгредієнти та дай суміші охолонути.

Краще вибирати оцет, який виготовлений з яблук, винограду, рису чи навіть слив методом природної ферментації. Його кислотність близька до 6%.

Тепер, коли суміш трохи охолола, залий півкільця цибулі маринадом і додай спеції. З цибулею гарно смакує гвоздика і духмяний перець. Також можна експериментувати з прянощами відповідно до інгредієнтів салату.

До прикладу, можеш додати лавровий лист та куркуму до білої ріпчастої цибулі, щоб вона набула красивого жовтого відтінку і салат заграв веселими фарбами.

На фінальному етапі залиш суміш маринуватися від години до трьох годин, після чого злий маринад і додавай цибулю до салату.

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