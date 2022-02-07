Зимовий салат — це не нудно. Ідеальна формула від нутриціологині Анастасії Голобородько

Зимовий салат асоціюється з Новим роком і тонною майонезу. Насправді ж він може бути більш здоровим та ідеально доповнювати ваш раціон щодня.
Їсти смачні й поживні салати можна не тільки у спекотну пору року. Взимку, окрім олів’є та оселедця під шубою, існує багато варіацій поєднання сезонних продуктів.
Та як робити це правильно, щоб вийшло смачно? Які продукти та в якій кількості поєднувати?
І врешті-решт, як зробити салат не нудним і розбавити звичну продуктову одноманітність?
Про ідеальну формулу зимового салату розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.
Зелень — це основа будь-якого салату.
Перший секрет: треба навчитись правильно поєднувати різні види зелені.
Перший секрет: треба навчитись правильно поєднувати різні види зелені.
Так-так. Для кращого смаку використовуйте не один вид зелені, а поєднуйте кілька.
Зелена формула: два види темної зелені + два види ароматної зелені.
Зелена формула: два види темної зелені + два види ароматної зелені.
Чим темніша зелень, тим вона корисніша і має яскравіший смак, наприклад:
Ароматна зелень додасть салату яскравих смакових акцентів:
Старе базове правило говорить про те, що треба поєднувати всі смаки в одному салаті: солоний, солодкий, гіркий, кислий, гострий, умамі.
До прикладу, кислий щавель в основі або лимонний сік, оцет в заправці.
Замість звичайної або гімалайської солі можна використати соєвий соус.
Солодкий мед, сироп агави, бальзамічний соус, можна навіть додати трохи цукру або фруктів: яблука, груші, хурма, гранат, ягоди.
За команду гірких грають: рукола, тим’ян, цибуля, кінза, часник, гірчиця, цедра грейпфрута.
У команді гострих: перець чилі, соус табаско, васабі.
Це смак білкових або м’яса, при цьому не обов’язкова наявність самого м’яса.
Цей “п’ятий смак” прийшов до нас із кулінарної культури Сходу. Найбільш поширений він в Японії.
Особливість умамі в тому, що він поєднує всі інші інгредієнти в один смаковий полюс.
У яких продуктах шукати умамі:
Другий секрет ідеальної формули в смаковому балансі між новим і старим правилом.
Другий секрет ідеальної формули в смаковому балансі між новим і старим правилом.
Нове правило — додайте хрусту:
Секрет третій: щоб ваш зимовий салат був справді ситним, а не просто набором листя й овочів, його треба ущільнити жировим компонентом.
Секрет третій: щоб ваш зимовий салат був справді ситним, а не просто набором листя й овочів, його треба ущільнити жировим компонентом.
Замінників майонезу чимало:
Головне, дотримуйтесь балансу. Додавати соус треба залежно від смаків основи.
Головне, дотримуйтесь балансу. Додавати соус треба залежно від смаків основи.
Тобто якщо у вас в основі вже є кислий щавель, то найкраще відтінити його іншим смаком, наприклад, солодким чи гострим.
Якщо ж ви вирішите заправити салат з кислим інгредієнтом, наприклад, лимонним соком, то баланс та ідеальний смак будуть втрачені.
Отож формула ідеального зимового салату проста і зовсім не одноманітна. З цими простими секретами ваші салати точно не будуть нудними.
А якщо ви все ж не можете жити без майонезу й звичних салатів, то ловіть незвичний рецепт оселедця під шубою від переможця МастерШеф. Він точно здивує.