Зимовий салат — це не нудно. Ідеальна формула від нутриціологині Анастасії Голобородько

Зимовий салат асоціюється з Новим роком і тонною майонезу. Насправді ж він може бути більш здоровим та ідеально доповнювати ваш раціон щодня.

Їсти смачні й поживні салати можна не тільки у спекотну пору року. Взимку, окрім олів’є та оселедця під шубою, існує багато варіацій поєднання сезонних продуктів.

Та як робити це правильно, щоб вийшло смачно? Які продукти та в якій кількості поєднувати?

І врешті-решт, як зробити салат не нудним і розбавити звичну продуктову одноманітність?

Про ідеальну формулу зимового салату розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Зелена зелень і не дуже: яку додавати?

Зелень — це основа будь-якого салату.

Перший секрет: треба навчитись правильно поєднувати різні види зелені.

Так-так. Для кращого смаку використовуйте не один вид зелені, а поєднуйте кілька.

Зелена формула: два види темної зелені + два види ароматної зелені.

Чим темніша зелень, тим вона корисніша і має яскравіший смак, наприклад:

шпинат;

капуста кейл;

мангольд;

ромен;

цикорій;

рукола;

ендивій;

щавель.

Ароматна зелень додасть салату яскравих смакових акцентів:

кріп;

петрушка;

кінза;

естрагон;

м’ята;

шніт;

цибуля;

цибуля порей.

Старе правило + нове правило: балансуйте

Старе базове правило говорить про те, що треба поєднувати всі смаки в одному салаті: солоний, солодкий, гіркий, кислий, гострий, умамі.

До прикладу, кислий щавель в основі або лимонний сік, оцет в заправці.

Замість звичайної або гімалайської солі можна використати соєвий соус.

Солодкий мед, сироп агави, бальзамічний соус, можна навіть додати трохи цукру або фруктів: яблука, груші, хурма, гранат, ягоди.

За команду гірких грають: рукола, тим’ян, цибуля, кінза, часник, гірчиця, цедра грейпфрута.

У команді гострих: перець чилі, соус табаско, васабі.

“П’ятий смак” — умамі

Це смак білкових або м’яса, при цьому не обов’язкова наявність самого м’яса.

Цей “п’ятий смак” прийшов до нас із кулінарної культури Сходу. Найбільш поширений він в Японії.

Особливість умамі в тому, що він поєднує всі інші інгредієнти в один смаковий полюс.

У яких продуктах шукати умамі:

тофу;

шпинат;

дуже стиглі томати;

гриби;

водорослі;

хумус;

нут.

Другий секрет ідеальної формули в смаковому балансі між новим і старим правилом.

Нове правило — додайте хрусту:

морква;

огірок;

солодкий перець;

горіхи;

редис;

дайкон;

яблуко.

Ущільнюймось

Секрет третій: щоб ваш зимовий салат був справді ситним, а не просто набором листя й овочів, його треба ущільнити жировим компонентом.

оливки;

в’ялені томати в олії;

гарбузове насіння;

ядра коноплі;

фундук;

тахіні;

авокадо.

Що, як не майонез: секрети заправок

Замінників майонезу чимало:

рослинні олії: соняшникова, оливкова, гарбузова, олія з насіння льону, кунжутна тощо;

йогурти: білий, грецький;

соуси: соєвий, табаско, бальзамічний тощо;

сметана;

лимонний сік;

оцет;

мед.

Головне, дотримуйтесь балансу. Додавати соус треба залежно від смаків основи.

Тобто якщо у вас в основі вже є кислий щавель, то найкраще відтінити його іншим смаком, наприклад, солодким чи гострим.

Якщо ж ви вирішите заправити салат з кислим інгредієнтом, наприклад, лимонним соком, то баланс та ідеальний смак будуть втрачені.

Отож формула ідеального зимового салату проста і зовсім не одноманітна. З цими простими секретами ваші салати точно не будуть нудними.

А якщо ви все ж не можете жити без майонезу й звичних салатів, то ловіть незвичний рецепт оселедця під шубою від переможця МастерШеф. Він точно здивує.