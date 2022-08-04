Буде перфекто! Дуже незвичайний рецепт оселедця під шубою від переможця МастерШеф

Оселедець під шубою — один із улюблених салатів українців.

І якщо ви трохи натомилися від традиційного рецепта страви, переможець МастерШеф-11 Богдан Шинкарьов має, чим вас здивувати.

Рецептом нетипового оселедця під шубою — з буряковим мусом — він поділився на особистій сторінці в Instagram.

Давайте домовимося, що ми не називатимемо це оселедцем під шубою. По-перше, там не буде оселедця.

І це правда, Богдан Шинкарьов пропонує приготувати салат зі смачною скумбрією, а шубу зробити у вигляді мусу.

Рецепт скумбрії під шубою

Приготування:

Відварити буряк, моркву, картоплю.

Дуже дрібно нарізати цибулю Марс та закинути її в холодну воду з льодом.

Розібрати копчену скумбрію.

Натерти картоплю та моркву на терці. Додати сіль та трохи лимонного соку. Варений буряк нарізати, додати сметану чи вершки та перебити блендером. Додати спеції — коріандр, сіль, перець та лимонний сік. Усе за смаком. Додати до бурякової суміші желатин. Щоб мус не перетворився на гумову кульку, використовуємо таку пропорцію: 1,2 г желатину на 100 г бурякової маси (12 г желатину на 1 кг бурякової маси). Підігріти масу вище 60 °C, але не доводити до кипіння, інакше желатин не спрацює. Не забути закрити кришкою, адже маса буде сильно “стріляти”.

Збираємо шубу

Заповнюємо силіконову форму буряковим мусом наполовину, по центру додаємо відварену моркву. Можна промазати майонезом, краще домашнім. Далі складаємо шарами: картопля, цибуля, скумбрія. Вирізаємо шматочок чорного хліба та обережно вичавлюємо, ніби проштовхуючи начинку всередину, допоки бурякова маса не заповнить всю форму.

Відправляємо заготовки в морозилку на кілька годин. Дістаємо з форм, даємо трохи розтанути — і вуаля! Все готове. Смачного!

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