Зачем замачивать огурцы перед консервацией: раскрываем секрет хрустящих закруток

Замачивать огурцы в холодной воде перед консервацией — это не просто давняя традиция хозяек, а технология, основанная на знании физических процессов, происходящих снаружи и внутри овощей.
Огурцы замачивают и для маринования с уксусом, и для засолки или квашения. Разберемся, почему именно так делают — с научной точки зрения.
Зачем замачивать огурцы в воде
Не секрет, что после сбора урожая овощи стремительно теряют влагу через кожицу. Внутри образуются микропустоты, клетки увядают.
А вот замачивание запускает процесс осмоса: плоды впитывают воду, восстанавливают внутреннее давление. Если закатать вялый огурец, горячий маринад просто размягчит его ткани, превратив их в кашу.
Замачивать огурцы в воде перед консервацией стоит и для того, чтобы убрать из них лишний воздух. В мякоти свежего огурца есть пузырьки кислорода. Если не вытеснить их водой во время замачивания, они останутся в банке. Как следствие, в ней будут накапливаться бактерии, может появиться плесень.
В пользу идеи замачивания говорит и еще один аргумент: вода вымывает с кожицы овощей кукурбитацин — вещество, которое придает горький вкус, и выводит нитраты — их концентрация снижается на 15–20%.
Как правильно замачивать огурцы перед засолкой и маринованием
Правильно замоченный огурец в консервации не сморщивается, а сохраняет идеальную форму. Маринад проникает внутрь овощей равномерно и медленно. А это дает тот самый сочный хруст, который мы ощущаем, когда лакомимся соленьями или маринованными огурчиками.
Четыре правила замачивания для хрустящих огурцов
- Вода должна быть ледяной. Теплая вода только усилит вялость. Можно добавлять в таз кубики льда.
- Оптимальное время замачивания для свежесобранных огурцов — 2–3 часа, для покупных или тех, что полежали, — 4–6 часов. Держать более 8 часов нельзя: начнется процесс брожения, и плоды закиснут еще до банки.
- Обязательно менять воду каждые 1,5–2 часа, чтобы она оставалась холодной, а смытая грязь не впитывалась обратно.
- После замачивания огурцы нужно тщательно промыть проточной водой, срезать кончики (по желанию) и сразу разложить по банкам.
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