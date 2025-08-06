Кавуни дешевші, ніж торік: чому стрімко зменшуються ціни на ягоду

Ціни на кавуни в Україні нестабільно знижуються і стають суттєво нижчими за тогорічні. Усе завдяки гарному врожаю та поширенню вирощування в нових нетипових для цієї культури регіонах, зокрема у центральній та північній Україні.

Нині купити кавуна можна за ціною від 14 грн за кілограм, залежно від сорту. А от безкісточкові та жовті кавуни продають від 40 до 70 грн за кіло.

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в ефірі телемарафону розповів, як формуються ціни на кавуни, лохину якого виробництва ми купуємо, і яка ситуація з помідорами.

Чому кавунів стає більше, попри окупацію Херсонщини

До повномасштабного вторгнення 90% всього врожаю кавунів припадало на Херсонщину та частину Миколаївщини. Потім ця географія змінилася через окупацію територій.

Нині багато фермерів почали вирощувати кавуни й дині, адже ця інвестиція є вигідною: вкладаєш п’ять тисяч доларів, а за півроку збираєш врожай.

— За наявності Херсонщини кавун з місця коштував 2 гривні за кілограм, тобто на порозі собівартості. А умовний черешневий, абрикосовий сад чи лохина — це інвестиція строком на п’ять, сім чи десять років. Тому, очевидно, всі “побігли” в кавуни й дині.

Зміни клімату теж вплинули на вирощування. Температури, потрібні для врожаю, нині спостерігаються і в центральних регіонах.

Крім цього, не стоїть на місці й гібридизація кавунів. Виводяться нові сорти, що придатні для вирощування у північних областях.

— Це все наклалося, і тому зараз і Волинь, і Сумська область, і Черкаська, і Одеська, всі вирощують кавуни, — стверджує експерт.

Через ці фактори ціна змінюватиметься в кращу сторону, а от смак буде дещо гіршим. Цукристість кавунів залежить від суми активних температур, яких більше на Півдні.

Яка ситуація в Україні з лохиною

У світовому сегменті Україна не може похизуватися лідерством з вирощування цієї ягоди. Тарас Баштанник стверджує, що ми з натяжкою входимо у топ-5 навіть у Європі.

— Якщо в Україні висаджено наразі приблизно 8 тисяч га, то у Польщі це 15 тисяч, в Іспанії — 25 тисяч, у Німеччині — десь 18 тисяч. А про Південну Америку чи Сполучені Штати навіть говорити не доводиться, там у десятки разів більше, ніж у нас.

Влітку українці їдять переважно свою лохину, а в період з квітня по червень її завозять з Іспанії. Перед цим у лютому та березні вона постачається з Марокко, а всю зиму — з Південної Африки та Південної Америки, зокрема з Чилі й Перу.

— Чилі та Перу — це найбільші у світі експортери. Кожен із них експортує по 250-300 тисяч тонн лохини на сезон. Для порівняння, Україна і 10 тисяч не експортує.

То чому б не вирощувати більше лохини? Окрім довгого періоду очікування повноцінних врожаїв, є й інша причина. Українці за рік споживають приблизно 8 тисяч тонн. Втім, це число зменшується через зменшення населення.

— Якщо ми говоримо про внутрішній ринок, він має певну “стелю”. І вона полягає в умовних 8 тисячах тон. Культура споживання теж росте, але не так, як виробництво. Тому надлишки потрібно експортувати. І на експорт ціна очевидно вища. Внутрішня ціна на ринку з поля — 80-120 грн, експортна — 150- 200.

Які втрати у вирощування помідорів

90% томатної пасти в Україні переважно імпортні. На Півдні залишились основні переробні потужності. На початку повномасштабного вторгнення на одному із заводів було товарних залишків орієнтовано на суму 32 млн доларів. Всі їх вивезли й продали на ринку Росії.

Нині інвесторів, які б проінвестували в завод з вироблення томатної продукції, достатньо. Але є одна проблема — жоден завод нічого не вартий без сировинної бази.

— Забезпечити на увесь рік власне перероблення томатів будь-який завод не в змозі. Треба, щоб навколо нього сформувався цілий кластер виробників і забезпечували його сировиною. Саме так була сформована вся виробнича база Півдня України.

Цьогоріч зміняться й ціни на мед. Однак вони не стануть нижчими, а навпаки. Ми розповідали, чому так відбувається.

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