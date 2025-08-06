Для тебе Економія

Кавуни дешевші, ніж торік: чому стрімко зменшуються ціни на ягоду

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 17:00
Кавуни дешевші, ніж торік: чому стрімко зменшуються ціни на ягоду
Фото Unsplash

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