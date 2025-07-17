До 35 грн за кіло: скільки коштує кавун та чому на полицях багато імпорту

Фото Unsplash Ранні кавуни вже можна побачити у крамницях і скуштувати. Попит на ягоду зростає щодня, а от ціни падати поки не бажають: кілограм коштує до 35 гривень. Зараз здебільшого продаються імпортні кавуни, які везуть з Азербайджану й Туреччини. Хоча дозрівають вже перші українські з Одещини та Миколаївщини. Є навіть херсонські. Місцеві аграрії кажуть, що зібрали 500 тон. Через заморозки навесні, а потім тривалу посуху частину баштанів утратили. Як почався кавунний сезон і що з цінами? В ефірі телемарафону розібралися у питанні.Ціни на кавуни в Україні у 2025 році У 2025 році в Одеській області посіяли майже чотири тисячі гектарів баштанних культур. Це трохи більше, ніж торік, кажуть місцеві аграрії. З них майже 3 тисячі га під кавунами, ще 1 тисяча під динею. Основні поля у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Одеському районах. Через морози навесні та посуху влітку баштанний сезон дещо змістився. Тож українські кавунчики з’являться на прилавках приблизно за кілька тижнів. Unsplash — Це кавуни, які вирощуються на відкритому ґрунті. Враховуючи то, що цьогоріч погодні умови були трішечки гіршими, ми трішки пізніше його висадили, — розповідає керівник аграрного виробництва Ігор Войцеховський. На Одещині найбільша кількість зрошуваних земель — понад 200 тисяч га. Якщо попит на баштанні залишатиметься високим, наступного року площі під них планують збільшити. Раніше цю нішу займала Херсонщина. Нині ж літні ягоди, які вже є на ринках, переважно імпортні та з півдня Одещини. Ціни різняться залежно від сорту. Зараз найдешевший кавун коштує 25 гривень за кілограм. Але незабаром ціни почнуть падати, кажуть продавці, бо надійдуть у продаж кавуни з українських полів. Вартість знизиться до 15 гривень за кіло. Читати на тему Як правильно вибрати кавун, щоб був стиглий, соковитий та солодкий Розповідаємо прості поради, які допоможуть вибрати кавун. Найбільший попит серед покупців на херсонські кавуни. Однак ціна на них, як і у два попередніх роки, чимала. Чим ближче до берега Дніпра, тим небезпечніше працювати, розповідає Рашид, який співпрацює з постачальниками кавунів. Бомблять прямо на полі. Кавун неможливо збирати, літають дрони. Складно, я ненавиджу війну. Кавуни, які вирощують в Одесі та Миколаєві, привозять і на столичні ринки. Ціна від 17 до 30 гривень за кіло. Місцеві продавці пояснюють, що залежить не так від регіону, де виростили, як від логістики, а ще від погоди. — Найбільше залежить від транспорту. Одна фура з Одеси 50 тисяч коштує. Три гривні від ціни кавуна йде тільки на транспорт. Трохи погана погода була цього року, тому дорожче. Але, думаю, через тиждень ціна буде реальною — до 10 гривень, — каже продавець Кадір. Unsplash Та поки дехто сумнівається у безпечності цієї ягоди, бояться нітратів. Натомість фахівець зі стандартизації сертифікації та якості Максим Несміянов розповів, що на ринках можна попросити у продавця документ про безпечність продукції. Для цього вони здають в лабораторію кожен ранок партію, яку привозять, і лабораторія дає документи, що товар безпечний. Інше питання, що споживачі не питають, і тому ніхто не бачив цих документів лабораторії. Водночас експерт додає, що нітрати є в ґрунті у вигляді добрив. Є вони й в овочах та рослинах, але невелика кількість не шкодить. Проте, якщо є страх, можна утриматися від покупки ранніх овочів та фруктів. А яких продуктів вже не вистачає в Україні через негоду ми розповідали раніше. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Продукти, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter