До 35 грн за кіло: скільки коштує кавун та чому на полицях багато імпорту

Ранні кавуни вже можна побачити у крамницях і скуштувати. Попит на ягоду зростає щодня, а от ціни падати поки не бажають: кілограм коштує до 35 гривень.

Зараз здебільшого продаються імпортні кавуни, які везуть з Азербайджану й Туреччини. Хоча дозрівають вже перші українські з Одещини та Миколаївщини. Є навіть херсонські. Місцеві аграрії кажуть, що зібрали 500 тон.

Через заморозки навесні, а потім тривалу посуху частину баштанів утратили. Як почався кавунний сезон і що з цінами? В ефірі телемарафону розібралися у питанні.

Ціни на кавуни в Україні у 2025 році

У 2025 році в Одеській області посіяли майже чотири тисячі гектарів баштанних культур. Це трохи більше, ніж торік, кажуть місцеві аграрії.

З них майже 3 тисячі га під кавунами, ще 1 тисяча під динею. Основні поля у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Одеському районах.

Через морози навесні та посуху влітку баштанний сезон дещо змістився. Тож українські кавунчики з’являться на прилавках приблизно за кілька тижнів.

— Це кавуни, які вирощуються на відкритому ґрунті. Враховуючи то, що цьогоріч погодні умови були трішечки гіршими, ми трішки пізніше його висадили, — розповідає керівник аграрного виробництва Ігор Войцеховський.

На Одещині найбільша кількість зрошуваних земель — понад 200 тисяч га. Якщо попит на баштанні залишатиметься високим, наступного року площі під них планують збільшити.

Раніше цю нішу займала Херсонщина. Нині ж літні ягоди, які вже є на ринках, переважно імпортні та з півдня Одещини.

Ціни різняться залежно від сорту. Зараз найдешевший кавун коштує 25 гривень за кілограм. Але незабаром ціни почнуть падати, кажуть продавці, бо надійдуть у продаж кавуни з українських полів. Вартість знизиться до 15 гривень за кіло.

Найбільший попит серед покупців на херсонські кавуни. Однак ціна на них, як і у два попередніх роки, чимала. Чим ближче до берега Дніпра, тим небезпечніше працювати, розповідає Рашид, який співпрацює з постачальниками кавунів.

Бомблять прямо на полі. Кавун неможливо збирати, літають дрони. Складно, я ненавиджу війну.

Кавуни, які вирощують в Одесі та Миколаєві, привозять і на столичні ринки. Ціна від 17 до 30 гривень за кіло. Місцеві продавці пояснюють, що залежить не так від регіону, де виростили, як від логістики, а ще від погоди.

— Найбільше залежить від транспорту. Одна фура з Одеси 50 тисяч коштує. Три гривні від ціни кавуна йде тільки на транспорт. Трохи погана погода була цього року, тому дорожче. Але, думаю, через тиждень ціна буде реальною — до 10 гривень, — каже продавець Кадір.

Та поки дехто сумнівається у безпечності цієї ягоди, бояться нітратів. Натомість фахівець зі стандартизації сертифікації та якості Максим Несміянов розповів, що на ринках можна попросити у продавця документ про безпечність продукції.

Для цього вони здають в лабораторію кожен ранок партію, яку привозять, і лабораторія дає документи, що товар безпечний. Інше питання, що споживачі не питають, і тому ніхто не бачив цих документів лабораторії.

Водночас експерт додає, що нітрати є в ґрунті у вигляді добрив. Є вони й в овочах та рослинах, але невелика кількість не шкодить. Проте, якщо є страх, можна утриматися від покупки ранніх овочів та фруктів.

А яких продуктів вже не вистачає в Україні через негоду ми розповідали раніше.

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