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До 35 грн за кіло: скільки коштує кавун та чому на полицях багато імпорту

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Липня 2025, 17:30
До 35 грн за кіло: скільки коштує кавун та чому на полицях багато імпорту
Фото Unsplash

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