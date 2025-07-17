До 35 грн за кило: сколько стоит арбуз и почему так много импорта

Ранние арбузы уже можно увидеть в магазинах и попробовать. Спрос на ягоду растет каждый день, а вот цены падать пока не хотят: килограмм стоит до 35 гривен.

Сейчас в большинстве своем продаются импортные арбузы, которые везут из Азербайджана и Турции. Хотя созревают уже первые украинские из Одесской и Николаевской областей. Есть даже херсонские. Местные аграрии говорят, что собрали 500 тонн.

Из-за заморозков весной, а затем длительной засухи часть бахчей потеряли. Как начался арбузный сезон и что с ценами? В эфире телемарафона разобрались по этому вопросу.

Цены на арбузы в Украине в 2025 году

В 2025 году в Одесской области посеяли почти четыре тысячи гектаров бахчевых культур. Это немного больше, чем в прошлом, говорят местные аграрии.

Из них почти три тысячи га под арбузами, еще одна тысяча под дыней. Основные поля в Белгороде-Днестровском, Измаильском и Одесском районах.

Из-за морозов весной и засухи летом бахчевой сезон несколько сместился. Поэтому украинские арбузы появятся на прилавках примерно через несколько недель.

— Это арбузы, выращиваемые на открытом грунте. Учитывая то, что в этом году погодные условия были немного хуже, мы немного позже его высадили, — рассказывает руководитель аграрного производства Игорь Войцеховский.

В Одесской области наибольшее количество орошаемых земель — более 200 тысяч га. Если спрос на бахче будет оставаться высоким, в следующем году площади под них планируют увеличить.

Раньше эту нишу занимала Херсонская область. Сейчас же летние ягоды, уже на рынках, преимущественно импортные и с юга Одесской области.

Цены разнятся в зависимости от сорта. Сейчас самый дешевый арбуз стоит 25 гривен за килограмм. Но скоро цены начнут падать, говорят продавцы, потому что поступят в продажу арбузы с украинских полей. Стоимость снизится до 15 гривен за килограмм.

Наибольший спрос среди покупателей на херсонские арбузы. Однако цена на них, как и в предыдущие два года, немалая. Чем ближе к берегу Днепра, тем опаснее работать, рассказывает Рашид, сотрудничающий с поставщиками арбузов.

Бомбят прямо на поле. Арбуз невозможно собирать, летают дроны. Сложно, я ненавижу войну.

Арбузы, выращиваемые в Одессе и Николаеве, привозят и на столичные рынки. Цена от 17 до 30 гривен за килограмм. Местные продавцы объясняют, что зависит не столько от региона, где вырастили, сколько от логистики, а еще от погоды.

— Больше всего зависит от транспорта. Одна фура из Одессы стоит 50 тысяч. Три гривны от цены арбуза уходит только на транспорт. Немного плохая погода была в этом году, потому дороже. Но, думаю, через неделю цена будет реальной — до 10 гривен, — говорит продавец Кадыр.

Но пока некоторые сомневаются в безопасности этой ягоды, боятся нитратов. Специалист по стандартизации сертификации и качества Максим Несмиянов рассказал, что на рынках можно попросить у продавца документ о безопасности продукции.

Для этого они сдают в лабораторию каждое утро привозимую партию и лаборатория дает документы, что товар безопасен. Другой вопрос, что потребители не спрашивают, поэтому никто не видел этих документов лаборатории.

В то же время эксперт добавляет, что нитраты есть в почве в виде удобрений. Есть они и в овощах и растениях, но небольшое количество не вредит. Однако если есть страх, можно воздержаться от покупки ранних овощей и фруктов.

А каких продуктов уже не хватает в Украине из-за непогоды мы рассказывали раньше.

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