Для тебя Экономия

До 35 грн за кило: сколько стоит арбуз и почему так много импорта

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 июля 2025, 17:30
До 35 грн за кило: сколько стоит арбуз и почему так много импорта
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь