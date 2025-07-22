400 гривень за літр! Чому мед в Україні стрімко дорожчає

Дефіцит рідкого меду нині спостерігається в Україні. Це в першу чергу стосується липового та акацієвого, що є найбільш популярні серед споживачів.

Через негоду в Україні цьогоріч зібрали трохи більш як 500 центнерів липового меду, хоча минулі роки було щонайменше про три тонни.

Тож любителям смаколика тепер потрібно обирати: чи переплачувати за добірний рідкий мед, чи їсти дешевший і густий, який швидше зацукровується, із соняшника і різнотрав’я. Детально про ціни й дефіцит розповіли в репортажі Вікна-новини.

Ціни на мед 2025: яких сортів нині не вистачає

Пані Тетяна торгує медом із сімейної пасіки. Мають понад тисячу вуликів. Возять їх у різні поля та заповідники Сумщини, Чернігівщини та Київщини.

— З минулого року нічого не залишилося. Цього року вже збір був, — говорить пасічниця. На вітрині дві банки липового. Ціна — 400 грн за літр. Це на 100 грн дорожче, ніж торік.

— Меду набагато менше в цьому році. Тільки третю частину ми викачали від попередніх урожаїв.

Три слоїки рідкого акацієвого меду на вітрині. І у цього виробника це на 70% менше, ніж було минулого року. До речі, а як відрізнити справжній мед від підробки й не придбати перетоплений, розповідали раніше.

— Акацієвого майже не було. Взагалі ми звикли вивозити (пасіки — ред.) на Канівський заповідник, там найкращі медозбори. Але в цьому році пройшла гроза, тому там не було. Трошки ми зібрали на межі Київської й Чернігівської області.

Чому в Україні виник дефіцит меду

За дефіцитний акацієвий мед на базарі правлять 600 грн за літр. Утім, більшість пасічників в країні цього року взагалі не викачали ні краплини акацієвого чи липового меду. Збір з акації зменшився у п’ять разів, а з липи в шість. І такого бувалі бджолярі з роду не пам’ятають.

— Така ситуація, як в цьому році, є вперше настільки критичною. Це пов’язано з кліматичними факторами, і, звісно, напряму має вплив глобальне потепління, — стверджує директорка Фундації жінок-пасічниць Леонора Адамчук.

Пан Олександр у цій справі вже 30 років, має з півтисячі вуликів. Показує ті вісім десятків, які навмисне поставив в акацієвій посадці та меду катма. Бо те, що бджоли встигли принести до негоди, у заморозки самі й з’їли.

— Весна була, розпочиналось все дуже добре. На початку травня були морози, які приморозили цвіт акації, тобто деревина не повністю вся розквітла. Тобто уже було менше нектару на дереві.

Якого меду на ринку буде найбільше у 2025

Саме такі рідкі меди, як липовий та акацієвий, наминають в Україні найбільше, тож і дефіцит на ринку меду помітний. А от густі, як-от соняшникові та з різнотрав’я, купують менше, але саме таким найбільше торгують з Євросоюзом.

— Монофлорні сорти меду зазвичай продаються в Україні, а на експорт іде тільки соняшник. Якщо ми говоримо про акацію, він займає близько 25% всього ринку, коли липа займає до 10%, — наводить статистику Леонора Адамчук.

За кілька днів пасічники почнуть викачувати із вуликів соняшниковий мед. Збиратимуть його місяць, а як погода для цвітіння соняшника зараз добра, то і прогноз такий, що врожай буде щедрий.

Поза як соняшника фермери сіють багато, то в країні перевиробництво такого меду і ціна його дешевша, ніж на інші сорти. Торік за мед за кордоном пасічники торгували 167 млн доларів. Вивезли, за даними митниці, 86 тонн.

Окрім липового чи соняшникового є чимало інших смачних сортів меду, як-от евкаліптовий, каштановий і багато інших. Про незвичні види меду ми розповідали раніше.

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