Для тебе Економія

400 гривень за літр! Чому мед в Україні стрімко дорожчає

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 22 Липня 2025, 10:00
400 гривень за літр! Чому мед в Україні стрімко дорожчає
Фото Unsplash

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