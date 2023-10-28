Який мед найкорисніший для здоров’я та зміцнення імунітету: пояснює експерт

Завдяки особливим властивостям меду, його використовують не тільки в стравах та напоях, а й при лікуванні застуди й інших проблем зі здоров’ям.

Який мед найкорисніший для здоров’я та кому краще не вживати смачний нектар з квітів — читай в матеріалі.

Який мед найкорисніший для здоров’я: думка експерта

Дієтологиня Ніна Яременчук стверджує, що одним із найкорисніших вважається мед манука. Він багатий на вітаміни групи:

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С;

А;

фолієву кислоту;

залізо;

калій;

кальцій;

натрій.

Він також особливий тим, що в його складі є речовина з хорошим антисептичними й протизапальними властивостями. Цікаво, що цей монофльорний мед збирається з єдиного виду квітів.

Кущ манука росте лише в Новій Зеландії й в невеликій кількості в Австралії. При цвітінні він виробляє антибактеріальну речовину. Тому корисні властивості цієї речовини зберігаються навіть при опроміненні й стерилізації.

Особливості меду манука

За словами експертки, у меду манука є своя система показника ефективності — MGO. Що він вищий, то вища швидкість боротьби з бактеріями та вірусами. Сила MGO меду манука коливається від 45 до 829 (по UMF від 5+ до 20+).

Що вище це число, то вища концентрація корисних складових і тим більш цілеспрямовано вони використовуються задля оздоровчих засобів.

Якщо тобі необхідна максимально цілюща дія, вибирай мед с підвищеним числом MGO/UMF. При обробці ран манука пришвидшує загоєння, стимулює клітинне оновлення.

Мед манука допомагає захистити клітини організму, покращує імунітет, корисний при нервових розладах і простуді.

Який ще мед корисний для організму

Крім мануки, найуніверсальнішим медом вважають різнотрав’я. Однак важливо розуміти, що мед не рекомендують вживати алергікам.

Український мед можна вживати як допоміжний засіб для зміцнення імунітету. А от липовий мед рекомендують за проблем із бронхами, легенями, горлом та в разі нежитю. Щоб підняти рівень гемоглобіну у крові, ліпше вживати гречаний мед.

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