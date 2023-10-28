Який мед найкорисніший для здоров’я та зміцнення імунітету: пояснює експерт

Завдяки особливим властивостям меду, його використовують не тільки в стравах та напоях, а й при лікуванні застуди й інших проблем зі здоров’ям.
Який мед найкорисніший для здоров’я та кому краще не вживати смачний нектар з квітів — читай в матеріалі.
Дієтологиня Ніна Яременчук стверджує, що одним із найкорисніших вважається мед манука. Він багатий на вітаміни групи:
Він також особливий тим, що в його складі є речовина з хорошим антисептичними й протизапальними властивостями. Цікаво, що цей монофльорний мед збирається з єдиного виду квітів.
Кущ манука росте лише в Новій Зеландії й в невеликій кількості в Австралії. При цвітінні він виробляє антибактеріальну речовину. Тому корисні властивості цієї речовини зберігаються навіть при опроміненні й стерилізації.
За словами експертки, у меду манука є своя система показника ефективності — MGO. Що він вищий, то вища швидкість боротьби з бактеріями та вірусами. Сила MGO меду манука коливається від 45 до 829 (по UMF від 5+ до 20+).
Що вище це число, то вища концентрація корисних складових і тим більш цілеспрямовано вони використовуються задля оздоровчих засобів.
Що вище це число, то вища концентрація корисних складових і тим більш цілеспрямовано вони використовуються задля оздоровчих засобів.
Якщо тобі необхідна максимально цілюща дія, вибирай мед с підвищеним числом MGO/UMF. При обробці ран манука пришвидшує загоєння, стимулює клітинне оновлення.
Мед манука допомагає захистити клітини організму, покращує імунітет, корисний при нервових розладах і простуді.
Крім мануки, найуніверсальнішим медом вважають різнотрав’я. Однак важливо розуміти, що мед не рекомендують вживати алергікам.
Український мед можна вживати як допоміжний засіб для зміцнення імунітету. А от липовий мед рекомендують за проблем із бронхами, легенями, горлом та в разі нежитю. Щоб підняти рівень гемоглобіну у крові, ліпше вживати гречаний мед.
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