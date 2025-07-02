Як заморозити лисички на зиму, щоб не гірчили: сирі, варені та в бульйоні

Приходить грибний сезон, а з ним — і сезон заготовок на зиму. Особливо смачні лисички — зазвичай їх не консервують, а заморожують.

Ретельно відібрані, правильно підготовані, вони стануть основою смачнющої страви, і посеред зими подарують справжню нотку лісу. Варто лише відкрити контейнер з грибами — і на кухні запахне літом.

Як правильно заморозити лисички на зиму, без гіркоти та зі збереженням аромату — розказуємо у матеріалі.

Як заморозити сирі маленькі лисички

Якщо тобі пощастило зібрати або купити молоденькі дрібні лисички, найкращий варіант — заморозити їх цілими й сирими.

Але перед цим гриби потрібно ретельно почистити, промити та дати їм підсохнути на рушнику.

Сухі грибочки викладаємо одним шаром на дошку чи тацю й відправляємо в морозилку на 2-3 години для швидкого заморожування. Це допоможе їм не злипнутися. А потім фасуємо по порціях у герметичні пакети або пластикові контейнери.

Як позбутися гіркоти лисичок замочуванням у молоці

Інколи лисички злегка гірчать, особливо великі й ті, що росли у темних, вологих місцях. До речі, якщо ти — грибник-новачок, корисним буде переглянути список їстівних грибів України, і зайвий раз перевірити себе.

Але повернемось до лисичок: щоб позбутися їхньої гіркоти, варто скористатися цікавим методом — замочуванням у молоці.

Молоко добре витягує гіркі речовини, робить гриби м’якішими й навіть надає їм ніжного аромату.

Беремо очищені від бруду лисички та заливаємо холодним молоком так, щоб воно повністю покрило гриби. За бажання можна додати дрібку солі.

Залишаємо гриби в молоці на 2-3 години, час від часу помішуємо. Після замочування лисички добре промиваємо під проточною водою, даємо їм стекти — і можна морозити.

Такий спосіб особливо зручний перед заморожуванням маленьких сирих грибочків — після просушування їх можна класти в морозилку цілими.

Як заморозити відварені лисички

Більші гриби або ті, які вже почали втрачати форму, краще спочатку відварити. І тут головне — правильно їх підготувати.

Щоб прибрати гіркоту, гриби можна просто відварити у великій кількості води з додаванням солі: приблизно 1 чайна ложка на літр і щіпки лимонної кислоти (чи трохи оцту) — це зменшує гіркоту та зберігає яскравий колір.

Варити потрібно 10-15 хвилин після закипання, періодично знімаючи піну.

Після варіння лисички відкидаємо на друшляк і даємо повністю стекти воді й охолонути. Потім так само фасуємо по порціях — у контейнери або пакети та заморожуємо.

Як заморозити лисички в бульйоні

А ще — лови кулінарний лайфхак для зими: як заморозити гриби у бульйоні.

Приготувати їх просто, а взимку матимеш напівготову страву, яку можна вкинути в суп чи підливу прямо з морозилки.

Готуємо так: лисички відварюємо із лавровим листом, перцем, сіллю і краплею кислоти, щоб прибрати гіркоту й зберегти апетитний колір.

Відварені гриби розкладаємо у контейнери, заливаємо охолодженим ароматним бульйоном і відправляємо у морозилку. Якщо ще додати трохи обсмаженої цибульки чи моркви — отримаєш майже готову грибну заправку.

Така заготовка і зберігає смак літа, і добре економить час узимку.

Скільки можна зберігати заморожені лисички

Заморожені лисички чудово зберігаються до півроку за температури -18°C. Але найкращий смак і текстура — протягом перших трьох місяців.

З часом гриби не зіпсуються, але можуть втратити частину аромату і стати жорсткими.

Дізнайся також, як іще можна приготувати лисички на зиму і просто зараз — читай рецепти справжніх делікатесів із цих грибів.

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