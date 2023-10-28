Какой мед самый полезный для здоровья и укрепления иммунитета: объясняет эксперт

Благодаря особым свойствам меда его используют не только в блюдах и напитках, но и при лечении простуды и других проблем со здоровьем. Какой мед самый полезный для здоровья и кому лучше не употреблять этот вкусный цветочный нектар — читай в материале.
Диетолог Нина Яременчук утверждает, что одним из самых полезных считается мед манука. Он богат витаминами группы:
Он также особенный тем, что в его составе есть вещество с хорошими антисептическими и противовоспалительными свойствами. Интересно, что этот монофлерный мед собирается из одного вида цветов.
Куст манука растет только в Новой Зеландии и в небольшом количестве в Австралии. При цветении он вырабатывает антибактериальное вещество. Поэтому полезные свойства этого вещества сохраняются даже при облучении и стерилизации.
По словам эксперта, у меда манука есть своя система показателя эффективности — MGO. Чем он выше, тем выше скорость борьбы с бактериями и вирусами. Сила MGO меда манука колеблется от 45 до 829 (по UMF от 5+ до 20+).
Чем выше это число, тем выше концентрация нужных составляющих и тем более целенаправленно они употребляются в качестве оздоровительных средств.
Чем выше это число, тем выше концентрация нужных составляющих и тем более целенаправленно они употребляются в качестве оздоровительных средств.
Если тебе необходимо максимально лечебное действие, выбирай мед с повышенным числом MGO/UMF. При обработке ран манука ускоряет заживление, стимулирует клеточное обновление.
Мед манука помогает защитить клетки организма, улучшает иммунитет, полезен при нервных расстройствах и простуде.
Кроме мануки, самым универсальным медом считают разнотравье. Однако важно понимать, что мед не рекомендуют употреблять аллергикам.
Украинский мед можно использовать как вспомогательное средство для укрепления иммунитета. А вот липовый мед рекомендуют при проблемах с бронхами, легкими, горлом и в случае насморка. Чтобы поднять уровень гемоглобина в крови, лучше употреблять гречишный мед.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мед из бузины.
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