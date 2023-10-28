Какой мед самый полезный для здоровья и укрепления иммунитета: объясняет эксперт

Благодаря особым свойствам меда его используют не только в блюдах и напитках, но и при лечении простуды и других проблем со здоровьем. Какой мед самый полезный для здоровья и кому лучше не употреблять этот вкусный цветочный нектар — читай в материале.

Какой мед самый полезный для здоровья: мнение эксперта

Диетолог Нина Яременчук утверждает, что одним из самых полезных считается мед манука. Он богат витаминами группы:

В;

С;

А;

фолиевую кислоту;

железо;

калий;

кальций;

натрий.

Он также особенный тем, что в его составе есть вещество с хорошими антисептическими и противовоспалительными свойствами. Интересно, что этот монофлерный мед собирается из одного вида цветов.

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Куст манука растет только в Новой Зеландии и в небольшом количестве в Австралии. При цветении он вырабатывает антибактериальное вещество. Поэтому полезные свойства этого вещества сохраняются даже при облучении и стерилизации.

Особенности меда манука

По словам эксперта, у меда манука есть своя система показателя эффективности — MGO. Чем он выше, тем выше скорость борьбы с бактериями и вирусами. Сила MGO меда манука колеблется от 45 до 829 (по UMF от 5+ до 20+).

Чем выше это число, тем выше концентрация нужных составляющих и тем более целенаправленно они употребляются в качестве оздоровительных средств.

Если тебе необходимо максимально лечебное действие, выбирай мед с повышенным числом MGO/UMF. При обработке ран манука ускоряет заживление, стимулирует клеточное обновление.

Мед манука помогает защитить клетки организма, улучшает иммунитет, полезен при нервных расстройствах и простуде.

Какой еще мед полезен для организма

Кроме мануки, самым универсальным медом считают разнотравье. Однако важно понимать, что мед не рекомендуют употреблять аллергикам.

Украинский мед можно использовать как вспомогательное средство для укрепления иммунитета. А вот липовый мед рекомендуют при проблемах с бронхами, легкими, горлом и в случае насморка. Чтобы поднять уровень гемоглобина в крови, лучше употреблять гречишный мед.

Раньше мы рассказывали, как приготовить мед из бузины.

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