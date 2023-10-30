Насолодитися тягучим літом в будь-яку пору року! Який мед не кристалізується та чому

Мед відомий не лише своїм природним солодким смаком, а й користю та лікувальними властивостями. Однак чи не кожен поціновувач солодкого стикався із ситуацією, коли мед за короткий час кристалізувався, і з рідкого перетворювався у густий або ж і зовсім — твердий.

Який мед не кристалізується та чому, розповідаємо тобі далі.

Чому мед кристалізується

Кристалізація меду — це природний процес, який відбувається після збору меду через ряд чинників, що впливають на продукт.

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Адже в натуральному меді міститься багато сахарози, фруктози, глюкози та інших сахаридів.

А ось на швидкість утворення кристалізації меду впливає кількість глюкози у його складі.

На швидкість появи кристалізації також впливає вміст води та температура. Однак кристалізація відбудеться в будь-якому випадку, навіть якщо в продукті немає сторонніх додатків.

Який мед не кристалізується

Найдовше в рідкому стані залишається лише акацієвий мед. Рідким він залишається протягом двох років, за що його особливо полюбляють та цінують.

Все тому, що акацієвий мед містить високий рівень фруктози. Без домішок нектарів з інших квітів він кристалізується повільно дрібнозернистими кристалами, стаючи білого кольору.

Щоб мед не кристалізувався якнайдовше, його варто зберігати у темному місці з температурою повітря від +18ºС до 24ºС.

А про те, який мед несе найбільше користі нашому організму та з чим це повʼязано, ми писали раніше.

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