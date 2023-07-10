Насолода з іспанськими нотками! П’ять рецептів сангрії: від класичної до бузкової

Сангрія — це легкий, літній напій родом із гарячої Іспанії. Там його почали готувати ще чотири століття тому. І нині напій користується популярністю не лише в Іспанії, а й по всьому світу.
Загалом сангрія в оригінальному рецепті готується із сухого червоного вина, води, цукру й цитрусових. Але є ще багато цікавих рецептів цього напою. У матеріалі пропонуємо тобі класичний рецепт сангрії, а також кілька нестандартних, але не менш смачних рецептів приготування.
Інгредієнти
Приготування
Класика — це, звісно, добре. Але іноді хочеться й чогось незвичного та цікавого. Учасник шоу МастерШеф Професіонали Шева Дімарик розповів кілька рецептів сангрії, що точно стануть чудовим напоєм як для простого літнього вечора, так і для якоїсь особливої події.
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