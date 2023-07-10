Насолода з іспанськими нотками! П’ять рецептів сангрії: від класичної до бузкової

Сангрія — це легкий, літній напій родом із гарячої Іспанії. Там його почали готувати ще чотири століття тому. І нині напій користується популярністю не лише в Іспанії, а й по всьому світу.

Загалом сангрія в оригінальному рецепті готується із сухого червоного вина, води, цукру й цитрусових. Але є ще багато цікавих рецептів цього напою. У матеріалі пропонуємо тобі класичний рецепт сангрії, а також кілька нестандартних, але не менш смачних рецептів приготування.

Сангрія: класичний рецепт

Інгредієнти

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700 мл сухого червоного вина;

700 мл мінеральної води без газу;

2 ст. л. цукру;

2 апельсини;

1 лимон.

Приготування

Помий апельсини та лимон та наріж їх скибочками середнього розміру. Не забудь про кісточки — їх необхідно видалити. Поклади цитрусові у скляний глечик та залий усе попередньо охолодженими вином та водою. Додай цукру та дай настоятися напою в холодильнику протягом 8 годин. Сангрія готова! Перед подачею можеш додати льоду, що зробить цей напій ще приємнішим.

Класика — це, звісно, добре. Але іноді хочеться й чогось незвичного та цікавого. Учасник шоу МастерШеф Професіонали Шева Дімарик розповів кілька рецептів сангрії, що точно стануть чудовим напоєм як для простого літнього вечора, так і для якоїсь особливої події.

Ігриста сангрія з бренді

Інгредієнти

750 мл білого ігристого вина;

125 г бренді;

125 г апельсинового лікеру;

2 ст. л. цукру;

гроно білого винограду;

1 апельсин;

1 лимон або грейпфрут;

Приготування

Передусім необхідно промити фрукти. Цитрусові наріж кружечками та засип у глечик. Туди ж додай виноград та цукор. Залий фрукти алкоголем, перемішай та дай настоятися. Подавай напій охолодженим та з льодом.

Бузкова сангрія

Інгредієнти

150 мл білого вина;

20 мл лікеру з лохини;

20 мл бузкового сиропу;

Квіти бузку — на смак.

Приготування

Для приготування бузкової сангрії тобі знадобиться шейкер. Додай у нього усі інгредієнти та добряче потряси. Перелий усе у склянки та для кращого смаку додай лід.

Сангрія з вишнею

Інгредієнти

750 мл червоного сухого вина;

5 ст. л бренді;

300 мл води;

250 г цукру;

6 персиків;

500 г вишні;

1 апельсин;

1 лимон.

Приготування

У каструлю чи ківш налий води та додай цукру. Цитрусові наріж скибочками, зніми з них цедру та додай у воду. Постав усе на маленький вогонь та доведи до кипіння. Після цього збільш вогонь і залиш кип’ятитися протягом п’яти хвилин. Готову суміш перелий у глечик і залиш на ніч у холодильнику. Наступного дня візьми персики, розріж їх навпіл та видали кісточки. З вишнями зроби те саме. Наріж м’якуш персиків та вишень шматочками, поклади у контейнер та постав у холодильник охолоджуватися. Дістань глечик з сиропом з холодильника і додай туди вино та бренді. Справа до подачі. Дістань контейнер з фруктами та ягодами й розклади усе по склянках. Залий усе вмістом з глечика, і сангрія готова.

Безалкогольна сангрія

Інгредієнти

Пляшка газованої води;

1 л виноградного соку;

200 г консервованих персиків;

1 груша;

1 лимон;.

2 апельсини;

5 г свіжої м’яти.

Приготування

Постав охолоджуватися газовану воду. Тим часом займімося фруктами. Візьми цитрусові й наріж їх середніми скибочками. Персик і грушу очисть від кісточок та наріж великими шматками. Листя м’яти необхідно нарізати тоненькими смужками. У глечик виклади на дно м’яту, а далі висип цитрусові та фрукти. Залий усе виноградним соком і перемішай. Залиш напій охолоджуватися у холодильнику. Перед подачею додай у сангрію газовану воду.

Раніше ми розповідали, як приготувати малинове вино.

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