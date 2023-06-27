Свіжість з ноткою апельсина: простий спосіб приготування літнього напою Апероль

Апероль можна вважати не лише одним з найбільш популярних коктейлів у світі, але й неодмінно літнім напоєм.

Крім того, любов людей з різних куточків світу він завойовує ще й простотою у приготуванні. Тож за мінімальних зусиль можна отримати незрівнянний результат.

Перевірити дану теорію можна хіба що, якщо власноруч приготувати собі келих аперолю та насолоджуватись атмосферою вечора з ним.

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Інгредієнти для приготування аперолю

апероль — 100 мілілітрів

просекко — 100 мілілітрів

газована вода — 40 мілілітрів

лід — 60 грамів

апельсин — скибка

Спосіб приготування аперолю

Насамперед необхідно ретельно помити апельсин та нарізати його кружальцями.

Після цього наповнити бажано великий келих для вина льодом. Після — додати просекко чи інше сухе ігристе, сам апероль та газовану воду.

Залишається тільки доповнити келих шматочки апельсина та нарешті скуштувати цей простий та водночас смачний коктейль.

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