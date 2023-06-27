Свежесть с ноткой апельсина: простой способ приготовления летнего напитка Апероль

Апероль можно считать не только одним из самых популярных коктейлей в мире, но и непременно летним напитком.

Кроме того, любовь людей из разных уголков мира он завоевывает еще и простотой в приготовлении. Так что при минимальных усилиях можно получить несравнимый результат.

Проверить данную теорию можно, если собственноручно приготовить себе бокал апероля и наслаждаться атмосферой вечера с ним.

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Ингредиенты для приготовления апероля

апероль — 100 миллилитров

просекко — 100 миллилитров

газировка — 40 миллилитров

лед — 60 граммов

апельсин — ломтик

Способ приготовления апероля

Прежде всего, необходимо тщательно помыть апельсин и нарезать его кружочками. После этого наполнить желательно большой бокал для вина льдом. После него добавить просекко или другое сухое игристое, сам апероль и газировку. Остается только дополнить бокал кусочком апельсина и наконец вкусить этот простой и в то же время вкусный коктейль.

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