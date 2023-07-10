Наслаждение с испанскими нотами! Пять рецептов сангрии: от классической до сиреневой

Сангрия — это легкий летний освежающий напиток родом из горячей Испании. Там его начали готовить еще четыре века назад. И сейчас напиток пользуется популярностью не только в Испании, но и по всему миру.

Сангрия в оригинальном рецепте готовится из сухого красного вина, воды, сахара и цитрусовых. Но есть еще много интересных рецептов этого напитка. В материале предлагаем тебе классический рецепт сангрии, а также несколько нестандартных, но не менее вкусных рецептов приготовления.

Сангрия: классический рецепт

Ингредиенты

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700 мл сухого красного вина;

700 мл минеральной воды без газа;

2 ст. л. сахара;

2 апельсина;

1 лимон.

Приготовление

Помой апельсины и лимон и нарежь их ломтиками среднего размера. Не забудь о косточках — их необходимо удалить. Положи цитрусовые в стеклянный кувшин и залей все предварительно охлажденными вином и водой. Добавь сахар и дай настояться напитку в холодильнике в течение 8 часов. Сангрия готова! Перед подачей можешь добавить лед, что сделает этот напиток еще приятнее.

Классика это, конечно, хорошо. Но иногда хочется и чего-то необычного и интересного. Участник шоу МастерШеф Профессионалы Шева Димарик рассказал несколько рецептов сангрии, которые точно станут отличным напитком как для простого летнего вечера, так и для какого-то особого события.

Игристая сангрия с бренди

Ингредиенты

750 мл белого игристого вина;

125 г бренди;

125 г апельсинового ликера;

2 ст л. сахара;

гроздь белого винограда;

1 апельсин;

1 лимон или грейпфрут.

Приготовление

Прежде всего необходимо промыть фрукты. Цитрусовые нарежь кружочками и засыпь в кувшин. Туда же добавь виноград и сахар. Залей фрукты алкоголем, перемешай и дай настояться. Подавай напиток охлажденным и со льдом.

Сиреневая сангрия

Ингредиенты

150 мл белого вина;

20 мл ликера из голубики;

20 мл сиропа из бузины;

Цветы сирени — по вкусу.

Приготовление

Для приготовления сиреневой сангрии тебе понадобится шейкер. Добавь в него все ингредиенты и хорошенько потряси. Перелей все в стаканы и для лучшего вкуса добавь лед.

Сангрия с вишней

Ингредиенты

750 мл красного сухого вина;

5 ст. л бренди;

300 мл воды;

250 г сахара;

6 персиков;

500 г вишни;

1 апельсин;

1 лимон.

Приготовление

В кастрюлю или ковш налей воды и добавь сахара. Цитрусовые нарежь ломтиками, сними с них цедру и добавь в воду. Поставь все на маленький огонь и доведи до кипения. После этого увеличь огонь и оставь кипятиться в течение пяти минут. Готовую смесь перелей в кувшин и оставь на ночь в холодильнике. На следующий день возьми персики, разрежь их пополам и удали косточки. С вишнями сделай то же самое. Нарежь мякоть персиков и вишен кусочками, положи в контейнер и поставь в холодильник охлаждаться. Достань кувшин с сиропом из холодильника и добавь туда вино и бренди. Займемся подачей. Достань контейнер с фруктами и ягодами и разложи все по стаканам. Залей все содержимым из кувшина и сангрия готова.

Безалкогольная сангрия

Ингредиенты

Бутылка газированной воды;

1 л виноградного сока;

200 г консервированных персиков;

1 груша;

1 лимон;.

2 апельсина;

5 г свежей мяты.

Приготовление

Поставь охлаждаться газированную воду. Тем временем займемся фруктами. Возьми цитрусовые и нарежь их средними ломтиками. Персик и грушу очисти от косточек и нарежь крупными кусками. Листья мяты необходимо нарезать тоненькими полосками. В кувшин выложи на дно мяту, а дальше высыпь цитрусовые и фрукты. Залей все виноградным соком и перемешай. Оставь напиток охлаждаться в холодильнике. Перед подачей добавь в сангрию газированную воду.

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