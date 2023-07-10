Наслаждение с испанскими нотами! Пять рецептов сангрии: от классической до сиреневой

Сангрия — это легкий летний освежающий напиток родом из горячей Испании. Там его начали готовить еще четыре века назад. И сейчас напиток пользуется популярностью не только в Испании, но и по всему миру.
Сангрия в оригинальном рецепте готовится из сухого красного вина, воды, сахара и цитрусовых. Но есть еще много интересных рецептов этого напитка. В материале предлагаем тебе классический рецепт сангрии, а также несколько нестандартных, но не менее вкусных рецептов приготовления.
Ингредиенты
Приготовление
Классика это, конечно, хорошо. Но иногда хочется и чего-то необычного и интересного. Участник шоу МастерШеф Профессионалы Шева Димарик рассказал несколько рецептов сангрии, которые точно станут отличным напитком как для простого летнего вечера, так и для какого-то особого события.
Фото: Unsplash
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