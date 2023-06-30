Коли треба зовсім трішки: як зробити цукрову пудру самостійно — кілька способів

Рецепти випічки часто вимагають цукрової пудри для прикрашення. Та що робити, якщо вдома цього інгредієнта — катма, а потрібно ж зовсім трішечки?

Не поспішай бігти у магазин! Знайди цукор, а як зробити цукрову пудру — ми зараз розповімо.

Як зробити цукрову пудру

Насправді зробити цукрову пудру самостійно дуже легко. А якщо тобі потрібно зовсім небагато, то впоратися можна за одну хвилину.

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Ми розповімо тобі три способи, як зробити цукрову пудру самостійно в залежності від того, скільки тобі її потрібно.

Цукрова пудра вдома: як зробити

Якщо тобі потрібно багато цукрової пудри, тоді в пригоді стане блендер. Висип у чашу блендера цукор, щільно закрий та ввімкни його на високі оберти. Якщо тобі знадобиться буквально кілька ложок цукрової пудри, тоді візьми щільну тканину, цукор та кухонний молоток. Обгорни цукор тканиною та сильно й часто бий його молотком. Потім можеш просіяти масу через сито, аби уникнути кристаликів цукру. Якщо ж цукрова пудра необхідна лише для прикрашання кількох десертів, тоді є ще простіший спосіб. На кухонну дошку насип трохи цукру, столовою ложкою розтирай його до стану пудри.

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До речі, цукровою пудрою можна прикрашати не лише звичні нам десерти, а й східні солодощі. Як приготувати рахат-лукум, читай в нашому іншому матеріалі.

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