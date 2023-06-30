Коли треба зовсім трішки: як зробити цукрову пудру самостійно — кілька способів

Рецепти випічки часто вимагають цукрової пудри для прикрашення. Та що робити, якщо вдома цього інгредієнта — катма, а потрібно ж зовсім трішечки?
Не поспішай бігти у магазин! Знайди цукор, а як зробити цукрову пудру — ми зараз розповімо.
Насправді зробити цукрову пудру самостійно дуже легко. А якщо тобі потрібно зовсім небагато, то впоратися можна за одну хвилину.
Ми розповімо тобі три способи, як зробити цукрову пудру самостійно в залежності від того, скільки тобі її потрібно.
До речі, цукровою пудрою можна прикрашати не лише звичні нам десерти, а й східні солодощі. Як приготувати рахат-лукум, читай в нашому іншому матеріалі.
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