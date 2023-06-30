Когда нужно совсем немного: как сделать сахарную пудру самостоятельно — несколько способов

Рецепты выпечки часто требуют сахарной пудры для украшения. Но что делать, если дома этого ингредиента — нет, а нужно совсем немного?
Не торопись бежать в магазин! Найди сахар, а как сделать сахарную пудру — мы сейчас расскажем.
На самом деле, сделать сахарную пудру самостоятельно очень легко. А если тебе нужно совсем немного, справиться можно за одну минуту.
Мы расскажем тебе три способа, как сделать сахарную пудру самостоятельно в зависимости от того, сколько тебе нужно.
Кстати, сахарной пудрой можно украшать не только привычные нам десерты, но и восточные сладости. Как приготовить рахат-лукум, читай в нашем другом материале.
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