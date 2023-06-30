Когда нужно совсем немного: как сделать сахарную пудру самостоятельно — несколько способов

Рецепты выпечки часто требуют сахарной пудры для украшения. Но что делать, если дома этого ингредиента — нет, а нужно совсем немного?

Не торопись бежать в магазин! Найди сахар, а как сделать сахарную пудру — мы сейчас расскажем.

Как сделать сахарную пудру

На самом деле, сделать сахарную пудру самостоятельно очень легко. А если тебе нужно совсем немного, справиться можно за одну минуту.

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Мы расскажем тебе три способа, как сделать сахарную пудру самостоятельно в зависимости от того, сколько тебе нужно.

Сахарная пудра дома: как сделать

Если тебе нужно много сахарной пудры, тогда пригодится блендер. Высыпь в чашу блендера сахар, плотно закрой и включи его на высокие обороты. Если тебе понадобится буквально несколько ложек сахарной пудры, возьми плотную ткань, сахар и кухонный молоток. Оберни сахар тканью и сильно и часто бей по нему молотком. Затем можешь просеять массу через сито, чтобы не попали кристаллики сахара. Если же сахарная пудра необходима только для украшения нескольких десертов, то есть ещё более простой способ. На кухонную доску насыпь чуть-чуть сахара, столовой ложкой растирай его до состояния пудры.

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Кстати, сахарной пудрой можно украшать не только привычные нам десерты, но и восточные сладости. Как приготовить рахат-лукум, читай в нашем другом материале.

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