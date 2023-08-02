Вкус детства: как сделать живчик из яблок в домашних условиях

Если ты давно хотел сделать на зиму интересный и необычный компот, тогда можешь попробовать приготовить живчик в домашних условиях.

Он напоминает вкус магазинного безалкогольного напитка, но отличается своей натуральностью. Как сделать живчик из яблок на зиму в домашних условиях — читай в материале.

Домашний живчик: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

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1 ведро яблок (10 л);

15 л воды;

600 г сахара;

1 ч. л лимонной кислоты.

Способ приготовления:

Яблоки порежь на куски, от зерен их не очищай. Насыпь фрукты в большую кастрюлю и залей яблоки кипяченой водой. Оставь на сутки. После этого достань яблоки из воды. Добавь к жидкости сахар и лимонную кислоту. Кипяти сок в течение 5 минут. Разлей сок в банки и герметично закрой.

Как сделать живчик из яблок в домашних условиях: рецепт с мятой

Ингредиенты:

10 л яблок;

15 л чистой воды;

0,6 кг сахара;

1 ч. л лимонной кислоты;

листья мяты.

Способ приготовления:

Помой яблоки, порежь небольшими кусками вместе с кожурой и семенами. Переложи в большую кастрюлю, залей кипятком и оставь настаиваться 24 часа. Достань яблоки. Тем временем добавь в воду сахар, лимонную кислоту и прокипяти 5 минут. Горячим разлей напиток в стерильные и сухие банки, закрой стерильными крышками и закатай герметично. Добавь несколько листочков мяты.

Как сделать живчик с лимоном

Ингредиенты:

600 г сахара;

1-2 ч. л лимонной кислоты;

листья мяты;

1 лимон.

Способ приготовления:

Яблоки вымой, вычисти сердцевину, разрежь на частицы. Залей их горячей водой, чтобы она покрыла яблоки. Оставь все это на 5-6 часов. Лучше — на ночь. Слей воду, а яблоки снова залей на 5-6 часов. После этого выброси яблоки и закатай напиток в банки.

Летом лучше, чем любые соки и газировки, освежает прохладный домашний напиток. Читай, как приготовить компот по рецепту шефа Евгения Клопотенко.

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