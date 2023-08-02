Вкус детства: как сделать живчик из яблок в домашних условиях

Если ты давно хотел сделать на зиму интересный и необычный компот, тогда можешь попробовать приготовить живчик в домашних условиях.
Он напоминает вкус магазинного безалкогольного напитка, но отличается своей натуральностью. Как сделать живчик из яблок на зиму в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Летом лучше, чем любые соки и газировки, освежает прохладный домашний напиток. Читай, как приготовить компот по рецепту шефа Евгения Клопотенко.
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