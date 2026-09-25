Облепиха на зиму: как заморозить и засушить в домашних условиях

Чаще всего сезон облепихи начинается в августе. Длится он до поздней осени, почти до первых заморозков. Облепиха на зиму — хорошая витаминная добавка для иммунитета и общего здоровья.
Поэтому заготовить ее в домашних условиях — простой и хороший способ для оздоровления зимой. Облепиха на зиму: как заморозить и засушить плоды дома — читай в материале.
Как засушить облепиху на зиму: правила перед сушкой плодов и после
В первую очередь плоды облепихи перебери, удали мусор. Вымытые плоды суши на плоской поверхности в сухом помещении, которое проветривается, или в электросушилках.
Часто вместе с ягодами сушат веточки и листья, они также содержат много полезного.
Храни сырье в тканевых мешочках, лучше всего из натуральной ткани: она хорошо вентилируется.
Облепиха на зиму: как засушить в домашних условиях
Для сушки в первую очередь выложи ягоды облепихи в сушилку для фруктов и овощей, либо суши в духовке. Далее придерживайся пошаговой инструкции:
- На первые два часа выставь температуру около 40°C, затем можно повысить до около 60°C, и томить так в течение нескольких часов, периодически проветривая духовку.
- В конце, когда влаги в плодах уже почти нет, поставь температуру около 40°C.
- Храни сушеные ягоды в герметичных контейнерах, желательно в холодильнике, так как в них могут завестись жучки, грибки или плесень.
- Если хранишь без холодильника, то клади в проветриваемый контейнер, например, холщовый мешок.
- Сушеную облепиху можно класть в чай, гранолу, пироги или есть просто так.
Как заморозить облепиху на зиму: основные моменты
Для заготовки на зиму облепиху хорошо промывают в дуршлаге и выкладывают на двухслойное бумажное полотенце, чтобы полностью обсушилось.
Для замораживания целых ягод бери небольшие герметичные пакеты размером 20 на 30. Чем реже ты будешь доставать пакет из морозилки и открывать его, тем лучше и дольше облепиха сохранится.
Облепиха на зиму: как заморозить плоды
- Для заморозки промытые и высушенные ягоды поставь в один слой на противень.
- Заморозь до твердого состояния. Затем переложи замороженные ягоды в герметичные контейнеры или пакеты для заморозки.
- Можно заморозить и сразу в контейнере или пакете, но тогда ягоды будут слипаться и их сложно будет разделить.
- Используй ягоды по мере необходимости в смузи, десертах, кашах, пирогах.
Облепиха, протертая с сахаром: как приготовить
Облепиху с сахаром называют классическим рецептом заготовки на зиму. Оба ингредиента берут в равных количествах: на 2 кг плодов столько же сахара.
Ягоды предварительно помой и суши, затем оба компонента перемалывай мясорубкой или блендером в однородную смесь. Готовую массу ложи в стерильные банки, закрывая пергаментом.
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