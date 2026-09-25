Облепиха на зиму: как заморозить и засушить в домашних условиях

Чаще всего сезон облепихи начинается в августе. Длится он до поздней осени, почти до первых заморозков. Облепиха на зиму — хорошая витаминная добавка для иммунитета и общего здоровья.

Поэтому заготовить ее в домашних условиях — простой и хороший способ для оздоровления зимой. Облепиха на зиму: как заморозить и засушить плоды дома — читай в материале.

Как засушить облепиху на зиму: правила перед сушкой плодов и после

В первую очередь плоды облепихи перебери, удали мусор. Вымытые плоды суши на плоской поверхности в сухом помещении, которое проветривается, или в электросушилках.

Часто вместе с ягодами сушат веточки и листья, они также содержат много полезного.

Храни сырье в тканевых мешочках, лучше всего из натуральной ткани: она хорошо вентилируется.

Облепиха на зиму: как засушить в домашних условиях

Для сушки в первую очередь выложи ягоды облепихи в сушилку для фруктов и овощей, либо суши в духовке. Далее придерживайся пошаговой инструкции:

На первые два часа выставь температуру около 40°C, затем можно повысить до около 60°C, и томить так в течение нескольких часов, периодически проветривая духовку. В конце, когда влаги в плодах уже почти нет, поставь температуру около 40°C. Храни сушеные ягоды в герметичных контейнерах, желательно в холодильнике, так как в них могут завестись жучки, грибки или плесень. Если хранишь без холодильника, то клади в проветриваемый контейнер, например, холщовый мешок. Сушеную облепиху можно класть в чай, гранолу, пироги или есть просто так.

Как заморозить облепиху на зиму: основные моменты

Для заготовки на зиму облепиху хорошо промывают в дуршлаге и выкладывают на двухслойное бумажное полотенце, чтобы полностью обсушилось.

Для замораживания целых ягод бери небольшие герметичные пакеты размером 20 на 30. Чем реже ты будешь доставать пакет из морозилки и открывать его, тем лучше и дольше облепиха сохранится.

Облепиха на зиму: как заморозить плоды

Для заморозки промытые и высушенные ягоды поставь в один слой на противень. Заморозь до твердого состояния. Затем переложи замороженные ягоды в герметичные контейнеры или пакеты для заморозки. Можно заморозить и сразу в контейнере или пакете, но тогда ягоды будут слипаться и их сложно будет разделить. Используй ягоды по мере необходимости в смузи, десертах, кашах, пирогах.

Облепиха, протертая с сахаром: как приготовить

Облепиху с сахаром называют классическим рецептом заготовки на зиму. Оба ингредиента берут в равных количествах: на 2 кг плодов столько же сахара.

Ягоды предварительно помой и суши, затем оба компонента перемалывай мясорубкой или блендером в однородную смесь. Готовую массу ложи в стерильные банки, закрывая пергаментом.

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