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Будет ли тепло в Украине в сентябре и октябре: что прогнозируют синоптики на ближайшие недели

Ольга Петухова, редактор сайта 25 сентября 2026, 13:30 3 мин.
будет ли тепло в украине в октябре
Фото Pexels

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