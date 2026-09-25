Будет ли тепло в Украине в сентябре и октябре: что прогнозируют синоптики на ближайшие недели

Похоже, что конец сентября — начало октября 2026 года в Украине все же будет иметь шанс на потепление, но вряд ли это будет возвращением лета.

Долгосрочные прогнозы показывают несколько комфортных теплых дней, после которых температура снова может снизиться.

Так будет ли тепло в Украине на экваторе осени и ждать ли бабьего лета — в материале Вікон.

Вернется ли тепло в Украину

Украинский гидрометцентр в своем прогнозе от 24 сентября 2026 года указывает, что средняя температура октября составит +6…+12 °C — то есть будет близкой к климатической норме.

В то же время синоптики напоминают: заморозки в первой половине месяца для Украины вполне привычны. То есть общий прогноз не выглядит ни особенно теплым, ни аномально холодным.

А вот непосредственно первые дни октября выглядят интереснее. Еще 22 сентября синоптикиня Наталка Диденко прогнозировала, что завершение сентября и начало октября принесут “красивую комфортную погоду” и называла этот период возможным бабьим летом. Надеемся и ждем!

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Еще потеплеет ли в Украине: что говорит долгосрочный прогноз

Если посмотреть на прогнозы по регионам, то кажется, что осень 2026 покажет себя регионам Украины по-разному.

На западе страны тепло может задержаться дольше всего. Например, во Львове на 2–5 октября прогнозируют около +18 °C днем, а в Ужгороде ждут потепления до +20…+22 °C в первые дни месяца.

На юге шансов на настоящее тепло, казалось бы, больше. Но для Одессы прогноз на 1–7 число показывает преимущественно +16…+18 °C днем.

На востоке начало октября также может быть довольно теплым. В Харькове на 1–3 число сейчас прогнозируют примерно +18…+19 °C днем. Затем температура постепенно будет снижаться: 7–8 октября можно ожидать около +15…+16 °C.

Для Киева прогноз показывает в начале октября преимущественно +15…+17 °C. Так же и на севере Украины. В Чернигове — около +15…+17 °C в первые дни.

Так что говорить о потеплении в октябре можно, хотя с поправкой: больше всего почувствуют тепло восток и запад, а вот юг и север получат пока лишь несколько довольно теплых дней.

И это именно прогноз, а не точный погодный сценарий, поэтому следим за погодой и надеемся на тепло.

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