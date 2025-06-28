Лежні — традиційна українська страва, яка загубилася за картопляниками й зразами. Цим словом наші предки називали картопляні пироги, які начиняли квашеною капустою.

Вважається, що у наших краях страва з’явилася ще у XVI століття від литовців. Рецепт доволі простий, а замість капусти інколи кладуть гриби.

Справжнім гуцульським рецептом лежнів з капустою поділилися на YouTube-каналі Бабусині поради. Авторка Галина Пилипюк запевняє: у її рідному Прикарпатті цю страву готують часто, адже вона і смачна, і поживна.

Картопляні лежні: покроковий гуцульський рецепт

Інгредієнти:

картопляне пюре — 1,5 кг;

крохмаль — 2-3 столові ложки;

картопляний відвар;

сіль та перець — до смаку;

тушкована квашена капуста — 350 грамів.

Для панірування:

борошно — 3 столові ложки;

панірувальні сухарі — 2 столові ложки;

сіль та перець — 1/3 чайної ложки обох інгредієнтів;

копчена паприка — 0,5 чайної ложки;

куркума — 0,5 чайної ложки.

Крок 1. Готуємо картоплю і перетворюємо його у пюре. Проте відвар від картоплі не виливаємо, а додаємо до пюре.

Оскільки страва пісна, то замість олії чи вершкового масла використовують саме картопляний відвар.

Крок 2. Потім додаємо крохмаль, сіль та перець. Вимішуємо до стану, коли пюре можна ліпити. При цьому картопля не має бути “забита” крохмалем, а має залишитися достатньо соковитою.

Крок 3. Квашену капусту треба трохи протушкувати на олії. В окремій тарілці змішуємо борошно, панірувальні сухарі, сіль, перець, копчену паприку та куркуму.

Крок 4. Тепер формуємо лежні. Для цього беремо ложку картопляного тіста і руками формуємо його так, щоб всередину викласти начинку. Кладемо капусту та заліплюємо тісто, як зазвичай робимо котлету.

Крок 5. Готові лежні обкатуємо в паніруванні та викладаємо на сковорідку. На неї попередньо наливаємо олію та нагріваємо. Обсмажуємо до золотистої скоринки. Подавати можна зі сметаною.

Ммм… Соковиті лежні — у чому секрет забутої української страви / 2 Фотографії

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