Для тебя Экономия

400 гривен за литр! Почему мед в Украине стремительно дорожает

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 22 июля 2025, 10:00
400 гривен за литр! Почему мед в Украине стремительно дорожает
Фото Unsplash

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