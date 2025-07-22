400 гривен за литр! Почему мед в Украине стремительно дорожает

Дефицит жидкого меда сейчас наблюдается в Украине. Это в первую очередь касается липового и акациевого, наиболее популярных среди потребителей.

Из-за непогоды в Украине в этом году собрали чуть более 500 центнеров липового меда, хотя в прошлые годы было по меньшей мере три тонны.

Поэтому любителям вкусности теперь нужно выбирать: переплачивать ли за отборный жидкий мед, есть более дешевый и густой, который скорее засахаривается, из подсолнечника и разнотравья. Подробно о ценах и дефиците рассказали в репортаже Вікна-новини.

Цены на мед 2025: каких сортов сейчас не хватает

Татьяна торгует медом из семейной пасеки. Владеют более тысячи ульев. Возят их в разные поля и заповедники Сумской, Черниговской и Киевской области.

— С прошлого года ничего не осталось. В этом году сбор уже был, — говорит пасечник. На витрине две банки липового. Цена — 400 грн за литр. Это на 100 грн дороже, чем в прошлом.

— Меда гораздо меньше в этом году. Только третью часть мы выкачали от предыдущих урожаев.

Три банки жидкого акациевого меда на витрине. И у этого производителя это на 70% меньше, чем было в прошлом году. Кстати, а как отличить настоящий мед от подделки и не приобрести перетопленный, рассказывали раньше.

— Акациевого почти не было. Вообще мы привыкли вывозить (пасеки — ред.) на Каневский заповедник, там самые лучшие медосборы. Но в этом году прошла гроза, потому там не было. Чуть-чуть мы собрали на границе Киевской и Черниговской области.

Почему в Украине возник дефицит меда

За дефицитный мед акациев на базаре берут 600 грн за литр. Впрочем, большинство пчеловодов в стране в этом году вообще не выкачали ни капли акациевого или липового меда. Сбор по акации уменьшился в пять раз, а с липы в шесть. И такого видавшие виды пчеловоды из рода не помнят.

— Такая ситуация, как в этом году, впервые столь критична. Это связано с климатическими факторами, и, конечно, напрямую оказывает влияние глобальное потепление, — утверждает директор Фундації жінок-пасічниць Леонора Адамчук.

Александр в этом деле уже 30 лет, имеет с полтысячи ульев. Показывает те восемь десятков, которые специально поставил в акациевой посадке и меда нет. Ибо то, что пчелы успели принести в непогоду, в заморозки сами и съели.

— Весна была, начиналось все очень хорошо. В начале мая были морозы, приморозившие цвет акации, то есть древесина не полностью вся расцвела. То есть уже было меньше нектара на дереве.

Какого меда на рынке будет больше всего в 2025 году

Именно такие редкие меды, как липовый и акациевый, едят в Украине больше всего, поэтому и дефицит на рынке меда заметен. А вот густые, например подсолнечные и разнотравья, покупают меньше, но именно таким больше всего торгуют с Евросоюзом.

— Монофлорные сорта меда, как правило, продаются в Украине, а на экспорт идет только подсолнечник. Если мы говорим об акации, он занимает около 25% всего рынка, когда липа занимает до 10%, — приводит статистику Леонора Адамчук.

Через несколько дней пчеловоды начнут выкачивать из ульев подсолнечный мед. Собирают его месяц, а как погода для цветения подсолнечника сейчас хорошая, то и прогноз такой, что урожай будет щедрый.

Поскольку подсолнечника фермеры сеют много, то в стране перепроизводство такого меда и цена его дешевле, чем на другие сорта. В прошлом году за мед за границей пчеловоды торговали 167 млн долларов. Вывезли, по данным таможни, 86 тонн.

Кроме липового или подсолнечного есть немало других вкусных сортов меда, таких как эвкалиптовый, каштановый и многие другие. О необычных видах меда мы рассказывали раньше.

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