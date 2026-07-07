Огірки з борошном на зиму: старовинний рецепт хрусткої домашньої закуски

У сезон домашніх заготовок господині дедалі частіше згадують перевірені часом рецепти. Один із них — огірки з борошном на зиму. На перший погляд такий спосіб може здатися незвичним, однак саме він допомагає отримати хрусткі квашені огірки з насиченим смаком без складних маніпуляцій.

Цей рецепт десятиліттями передавали в родинах, а багато хто й сьогодні називає його одним із найвдаліших способів заготівлі огірків. Про це розповідає кулінарний сайт Plyashka.

Огірки з борошном рецепт: які інгредієнти знадобляться

Для цього рецепта не потрібні дорогі чи рідкісні продукти. Більшість інгредієнтів знайдеться майже в кожної господині, а саме поєднання зелені, спецій, солі та борошна створює умови для природного квашення огірків без складних технологій. Саме завдяки цьому вони виходять ароматними, хрусткими та добре зберігаються протягом тривалого часу.

Для приготування знадобляться:

свіжі огірки;

парасольки кропу;

листя чорної смородини;

листя або корінь хрону;

кілька зубчиків часнику;

чорний перець горошком;

за бажанням — шматочок гострого перцю;

за можливості — листя дуба, винограду або волоського горіха.

Для розсолу на трилітрову банку потрібно:

3 ст. л. пшеничного борошна з гіркою;

3 ст. л. кам’яної солі з гіркою;

звичайна холодна вода.

Для дволітрової банки достатньо по дві столові ложки борошна та солі.

Огірки з борошном на зиму рецепт: як правильно приготувати

На дно чистої банки викладають зелень, спеції та часник, після чого максимально щільно заповнюють її огірками. Зверху насипають необхідну кількість борошна та солі, а потім заливають холодною водою. Банку накривають кришкою, не закручуючи її герметично, щоб під час бродіння виходив газ.

Ємність залишають при кімнатній температурі приблизно на 7–14 днів. У цей період банку рекомендують струшувати хоча б один раз на день, щоб борошно рівномірно розподілялося по всьому розсолу.

Коли всі огірки набудуть рівномірного світло-оливкового кольору, процес квашення можна вважати завершеним.

Після завершення квашення банки переносять у прохолодне темне місце — льох, підвал, комору або засклений балкон. За словами авторів рецепта, якщо дотримуватися технології приготування та не відкривати банки під час бродіння, квашені огірки з борошном на зиму добре зберігаються до нового сезону. При цьому стерилізувати банки перед закладанням продуктів не потрібно — достатньо їх ретельно вимити.

Готові огірки виходять щільними, хрусткими, без порожнин усередині та з характерною кислинкою. Саме такі часто використовують для розсольника, вінегрету або подають як самостійну закуску.

Раніше ми розповідали, навіщо замочувати огірки перед консервацією. Саме цей простий крок допомагає зробити домашні закрутки хрусткими — детальніше читай у матеріалі.

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