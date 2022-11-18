Що подарувати хлопцю на день народження — тримай цікаві ідеї

Вибір подарунка для хлопця — справа не завжди легка. Особливо коли здається, що в нього й так усе є. Якщо ти думаєш, що подарувати хлопцю на день народження, тримай топ-10 цікавих ідей на будь-який смак.
Якщо ти доволі добре знаєш свого хлопця, певно, він має хобі або любить проводити час якось цікаво? Зваж на його захоплення, і тоді буде легше вибрати корисний, а головне приємний подарунок.
У матеріалі ти знайдеш варіанти подарунків для хлопця за різними хобі, а також універсальні. Такі ідеї підійдуть на день народження, річницю і навіть на Новий рік.
Раніше ми розповідали, що подарувати батькам на Новий рік.
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