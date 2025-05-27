Что подарить парню на день рождения — держи интересные идеи

Выбор подарка для парня — дело не всегда легкое. Особенно когда кажется, что у него и так все есть. Если ты думаешь, что подарить парню на день рождения, держи топ-10 интересных идей на любой вкус.

Что подарить парню на день рождения — топ-10 интересных идей

Если ты хорошо знаешь своего парня, наверное, у него есть хобби или он любит проводить время как-то интересно? Учти его увлечения, и тогда будет легче выбрать полезный, а главное приятный подарок.

В материале ты найдешь варианты подарков для парня по разным хобби, а также универсальные. Такие идеи подойдут на день рождения, годовщину и даже на Новый год.

Аксессуары для авто — это может быть ручной пылесос, коврики для машины, павербанк для запуска авто, аромадиффузор, держатель для телефона и т. д.

Техника и полезные девайсы — Bluetooth-колонка, павербанк, смарт-часы, фитнес-браслет, мини-проектор — так вы сможете смотреть вместе фильмы или сериалы на стене. Это очень удобно. Такие подарки точно не будут пылиться на полке.

— Bluetooth-колонка, павербанк, смарт-часы, фитнес-браслет, мини-проектор — так вы сможете смотреть вместе фильмы или сериалы на стене. Это очень удобно. Такие подарки точно не будут пылиться на полке. Одежда — это может быть теплая пижама, спортивный костюм, термобелье, аксессуары.

— это может быть теплая пижама, спортивный костюм, термобелье, аксессуары. Триммер — полезный подарок, если твой парень ухаживает за бородой. Сюда же можно добавить и косметические средства — масла, расчески, пасты для фиксации.

— полезный подарок, если твой парень ухаживает за бородой. Сюда же можно добавить и косметические средства — масла, расчески, пасты для фиксации. Для геймеров — подари новую игру на ПК или консоль, годовую подписку на сервисы. Также можно подарить клавиатуру, игровую мышку, наушники, геймпад или дополнение к играм.

Подарочный бокс — наполнение может быть любым. Подарок для парня можно создать своими руками и положить то, что ты считаешь необходимым, или заказать готовый.

наполнение может быть любым. Подарок для парня можно создать своими руками и положить то, что ты считаешь необходимым, или заказать готовый. Спортивное снаряжение — если твой парень любит заниматься спортом, можно подарить ему гантели, бутылку для воды, напульсник, спортивную сумку или аксессуары для конкретного вида спорта — перчатки, ракетки, лыжные палки, велоочки и др.

Мультитул — это один из самых полезных подарков. Его легко можно носить с собой, а еще он удобен в использовании.

— это один из самых полезных подарков. Его легко можно носить с собой, а еще он удобен в использовании. Впечатления — подари билеты на стендап, фильм, концерт и т.д. Ведь эмоции — самый приятный подарок.

— подари билеты на стендап, фильм, концерт и т.д. Ведь эмоции — самый приятный подарок. Знания — курсы или книги по сфере деятельности, интересной твоему парню, — не только полезный, но и заботливый подарок. Так он поймет, что тебе важно то, чем он занимается, и ты его поддерживаешь.

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