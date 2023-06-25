Десять подарков на свадьбу, которые молодожены точно оценят: выбор на любой вкус и бюджет

Выбор подарка на свадьбу может стать сложной задачей, ведь каждая пара уникальна, и важно подобрать что-то, что подчеркнет их любовь, а также станет заметным знаком твоего уважения и дружбы. Подходящий подарок будет зависеть от твоих отношений с парой, их интересов и вкусов, а также от твоего бюджета.

Вікна подготовили для тебя подборку подарков, которые могут стать отличным вариантом презента на свадьбу.

Что подарить на свадьбу: идеи подарков молодоженам

Сервиз, набор посуды или столовых принадлежностей

Нередко молодожены начинают обустраивать семейное гнездышко после свадьбы, а значит, красивые кухонные принадлежности точно не будут лишними. К тому же такой подарок не только полезен, но и символизирует домашний уют.

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Техника для дома

Не отходя далеко от темы дома, советуем обратить внимание и на бытовую технику. В частности, это чайник, телевизор, стиральная машина, гриль, пылесос или другая техника, которая значительно облегчит жизнь новой семьи.

Сертификат на профессиональную фотосессию

Не стоит забывать, что после свадьбы молодоженов ждет медовый месяц. Почему бы не подарить им сертификат на фотосессию, что даст возможность сделать профессиональные снимки, которые станут приятной памятью об этом периоде.

Путешествие на двоих

Прекрасная возможность для молодоженов расслабиться после месяцев подготовки к свадьбе. Это может быть как тур в романтический город, так и спокойный отдых на море, но можешь не сомневаться, такой сюрприз порадует молодоженов.

Комплект белья для дома

Это простой и практичный подарок, который всегда нужен в доме. Но перед тем как дарить, лучше предварительно уточнить необходимый размер белья, чтобы молодоженам этот презент точно пригодился.

Портрет молодоженов от художника

А как насчет искусства? Портрет молодоженов станет оригинальным и очень особенным подарком, который навсегда останется в памяти. К тому же это не только об эмоциях, портрет молодоженов — это уникальный презент, который несомненно можно назвать вечным подарком, а также он будет служить прекрасным декором для дома.

Набор аксессуаров для вина

Независимо от личных предпочтений, большинство людей ценит хорошее вино. Такой набор может включать штопор, декантер, несколько бокалов для вина, а, возможно, даже бутылку качественного вина. Но кроме функциональности, такой набор несомненно пригодится новой семье во время романтических вечеров.

Хороший алкоголь

Качественный алкоголь может стать хорошим подарком на свадьбу, особенно если ты знаешь, что молодожены ценят определенный вид алкоголя или даже коллекционируют его.

Поэтому, подарок в виде качественного вина, шампанского или дорогого коньяка может быть подходящим для такого торжественного события как свадьба.

Но перед тем, как дарить алкоголь убедись, что молодожены его употребляют.

Кофемолка

Сейчас среди людей есть немало ценителей вкусного кофе. Почему бы не подарить молодоженам кофемолку? Свежемолотый кофе имеет более насыщенный и глубокий вкус, чем кофе, который был помолот несколько недель или месяцев назад. Кофемолка позволит молодоженам наслаждаться чашечкой свежего кофе каждый день.

Эмоциональный подарок

Если ты знаешь, что пара, к которой ты собираешься на свадьбу, любит различные активности — почему бы не подарить ей эмоции? Это может быть сертификат на картинг, прогулку на квадроциклах или на лошадях.

Интересный подарок, что несомненно оставит молодоженам много воспоминаний о проведенном вместе времени.

Ранее мы рассказывали о 10 идеях подарков парню на день рождения.

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