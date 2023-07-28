Теплые поздравления на свадьбу от родителей: молодоженам будет приятно это услышать

Свадьба — торжественный и волнительный день как для молодоженов, так и для гостей. Также во время этого события не могут сдержать эмоции и родители.

Ведь они — важные и родные люди, которые разделяют самые главные моменты жизни. В день свадьбы маме и папе нужно произнести особые слова, которые могли бы взять на вооружение новобрачные.

Поздравления на свадьбу от родителей в стихах и прозе — найдешь в материале.

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Поздравления на свадьбу от родителей: какими должны быть тосты от мамы и папы

Не важно, кто жениться — дочь или сын, поздравления, поддержка и слова в этот день должны быть максимально искренними и глубокими. Также важно ориентироваться на настрой и характер самих молодоженов, то, какую стилистику свадьбы они выбрали в этот день.

Например, некоторые родители не учитывают предпочтения и атмосферу дня, которую выбрали будущие супруги.

Если они предпочитают стиль бохо, расслабленную и камерную атмосферу, лучше не придумывать в качестве тоста веселые сценки, анекдоты и различные пляски. Важно прочувствовать волну и написать несколько абзацев от себя, вспомнить интересные моменты и не делать слишком поучительных лозунгов.

Поздравления молодоженам от родителей жениха

Когда я родила сына, то решила, что воспитаю его так, чтобы он однажды сделал счастливой девушку, которая покорит его сердце! Сегодня я искренне надеюсь, что ты, мой сын, усвоил каждый из моих уроков. Например, о том, что женщину нужно уважать и любить, ценить, оберегать, радовать! В ваших силах сохранить добрые и крепкие отношения на всю жизнь!

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Свадьба — не просто праздник. В этот день заключается важный союз, который стает основой для новой семьи. Желаем вам от всей души благополучия и огромных желаний, которые обязательно сбудутся, потому что отныне вы будете мечтать вместе, вдвое сильнее!

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Брак — это не лотерея, а богатство. Это не работа, а труд. Не расслабляйтесь и не полагайтесь на удачу и стечение обстоятельств, а работайте над собой, чтобы становиться лучше, стройте отношения, учитывая мнение и желания друг друга! Будьте счастливы!

Поздравления на свадьбу от родителей невесты

Любовь — это самое сильное чувство, благодаря которому мужчина и женщина решают объединить свои судьбы! С годами она будет меняться, но помните всегда о том, что любовь — это больше, чем страсть и порыв, это надежда и уверенность в будущем! Пускай оно будет счастливым!

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Без разногласий в семьи не обойтись, но мы искренне хотим, чтобы вы научились воспринимать их как повод подумать и услышать друг друга. Живите в мире и взаимопонимании, помните, что брак и эгоизм не уживутся под одной крышей!

***

Поздравляем с созданием новой семьи! Будьте примером для подражания, эталоном любви, нежности и верности. Решайте все свои вопросы вместе, всегда будьте вместе, поддерживайте и берегите друг друга!

Поздравления на свадьбу от родителей в стихах

Берегите друг друга, храните очаг,

Чтобы в вашу семью не ворвался вдруг враг,

Чтобы было тепло и светло всегда в ней,

Чтобы место нашлось для родных и друзей!

Ну, а маме и папе звоните всегда,

Приезжайте почаще к нам! — слышите, да?

Будем ждать и любить, помогать вам во всем,

Поскорее несите уж внуков в наш дом!

***

Сегодня стали вы одной семьею,

И нам пора вас, детки, отпустить!

Живите дружно вы между собою,

Чтобы никто не мог вас разлучить!

Пусть с каждым днем лишь будет горячее

Любовь в сердцах у вас, а мы вдвоем

О вас молиться будем, как умеем,

Ведь ради вас мы только и живем!

Поздравления на свадьбу от родителей в прозе

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Дорогие наши дети! Мы желаем вам жить в любви и согласии, жить не только каждый для себя, а друг для друга. Пусть в вашей жизни будет место дружбе, уважайте свою половинку и всегда смотрите в одну сторону — только вперед. Ну а мы будем поддерживать вас и помогать в трудную минуту!

***

Без любви брак проживет не долго. А без заботы друг о друге — холодно. Без доверия — мрачно. Без понимания — пусто. Пусть ни одно из этих понятий не коснется вашего крепкого союза: всегда стройте отношения с вдохновением и надеждой на лучшее! Вы есть друг у друга, а это — главное!

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Дорогие новобрачные! В этот день мы хотим вам пожелать создать крепкую и достойную семью. Проходите вместе через все проблемы и ненастья. Пусть ваш любовный путь будет долгим, чистым и ярким. Горько!

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