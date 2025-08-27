Тейлор Свіфт виходить заміж: яка ціна зіркової обручки

Гарні новини зі світу шоубізнесу: Тейлор Свіфт — виходить заміж! Звісно, співачка — не нашої сцени, але вона популярна в Україні зокрема.

Що відомо про одруження Тейлор Свіфт, читай далі у нашому матеріалі.

Тейлор Свіфт виходить заміж: що відомо

Про щасливу новину співачка сповістила у своєму Instagram.

Підписала доволі лаконічно та з гумором, що властиво Тейлор Свіфт.

Твоя вчителька англійської та твій вчитель фізкультури одружуються, — написала співачка.

Новину супроводжують красиві романтичні знімки пари під час освідчення.

Відомо, що обранцем Тейлор Свіфт став Тревіс Келсі — американський футболіст за Канзас-Сіті Чіфс в американській лізі NFL.

Вперше на публіці вони зʼявилися разом ще у 2023 році, чим спричинили активне обговорення. Їм обом по 35 років.

Раніше Тейлор Свіфт ніколи не була заміжня, але шість років була у стосунках з актором Джо Елвіном. Вони розійшлися у квітні 2023 року.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі показали фото каблучки

На фото співачка показала каблучку, якою освідчився їй Тревіс Келсі. Експерти вже оцінили приблизну вартість прикраси.

Відомо, що це обручка з діамантом огранювання Old Mine Diamond Cut від ювеліра Kindred Lubeck.

Для видання Daily Mail експерти оцінили вартість обручки у діапазоні від 1 до 1,2 млн доларів.

