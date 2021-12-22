Тіна Кароль про ставлення до критики, чорний піар і чому їй складно насолоджуватися музикою

Популярна українська співачка Тіна Кароль дала інтерв’ю Фактам ICTV.Life, в якому розповіла про те, як ставиться до чорного піару та чому схвалює критику навіть на свою адресу.

Про секрет успіху Тіни Кароль

– Найважливіше для довголіття успіху, для результативності – дисципліна та чіткий розподіл свого графіка, в якому є час для відпочинку як фізичного, так і ментального.

Про те, чим підкорила українців

– Щирістю. Я не даю оцінки такому поняттю, як підкорення людей, у всьому є щирість.

Про ставлення до критики

– Якщо під час роботи хтось критикує, це не треба сприймати виключно як критику. Можливо, вам підказують.

Навколо мене завжди перебувають люди, які за результат. І я завжди відкрита до думки інших людей – наголошую, примножую. Я давно закінчилася б, якби вважала себе найрозумнішою.

Про музику у власному плей-лісті

– Я – меломан за натурою і слухаю дуже багато музики, та аналізую її як професіонал. Мені складно включити музику та насолоджуватися нею.

(Тому для відпочинку Тіна Кароль полюбляє слухати – ред.) звуки природи, звучання етнічних інструментів та різдвяні пісні з усього світу.

Про кавери на власні пісні

– Я дуже люблю кавери на свої пісні, із задоволенням їх слухаю. Аналізую, як люди їх чують, як вони їх змінюють, це чудово.

Про свою місію

– Я співаю для глядачів, співаю, бо це моя місія, моє покликання, моє повітря. Якщо я не співаю п’ять днів, то згасаю.

Ставлення до скандалів та чорного піару

– Публічна особистість завжди буде окута скандалами, якимось чорним піаром, домислами – це окрема частина цієї сфери. Але не варто у це заграватися і брати участь.

Про проблему з роялті

– Я дуже хочу, щоб вирішилася ця проблема. Дуже хочу, щоб українські автори, зокрема, змогли гідно заробляти свої гроші за створення унікального твору. Талант має бути оціненим.

Щойно молоді артисти побачать, що вони можуть бути гідно винагороджені за свою творчість, вони ще сильніше намагатимуться, зробити свої треки популярнішими, більш успішними.

У такий спосіб ми народжуватимемо нових артистів, нове музичне покоління.

Цьогоріч Тіна Кароль випустила цілий альбом із молодими українськими артистами. Ми пропонуємо переглянути відео, як це відбувалося.

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