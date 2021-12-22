Шоу-біз

Тіна Кароль про ставлення до критики, чорний піар і чому їй складно насолоджуватися музикою

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 22 Грудня 2021, 11:00
Тіна Кароль про ставлення до критики, чорний піар і чому їй складно насолоджуватися музикою
Фото: Instagram

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