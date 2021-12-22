Тина Кароль об отношении к критике, черном пиаре и почему ей сложно наслаждаться музыкой

Популярная украинская певица Тина Кароль дала интервью Фактам ICTV.Life, в котором рассказала о том, как относится к черному пиару и почему одобряет критику даже в свой адрес.

О секрете успеха Тины Кароль

– Для долголетия успеха, для результативности, важна дисциплина и четкое распределение своего графика, в котором уделено время отдыху как физическому, так и ментальному.

О том, чем покорила украинцев

– Искренностью. Я не даю оценки такому понятию, как покорение людей, во всем есть искренность.

Об отношении к критике

Если во время работы кто-то высказывает критику, то это необязательно воспринимать именно как критику, может быть, вам подсказывают.

– Вокруг меня всегда находятся люди, которые за результат, и я всегда открыта к мнению других людей, подчеркиваю, преумножаю. Я давно закончилась бы, если бы считала себя самой умной.

О музыке в собственном плей-листе

– Я – меломан по натуре и слушаю очень много музыки, и анализирую ее как профессионал. Мне сложно включить музыку и наслаждаться ею.

(Поэтому для отдыха Тина Кароль любит слушать – ред.) звуки природы, звучание этнических инструментов и рождественские песни со всего мира.

О каверах на собственные песни

– Я очень люблю каверы на свои песни, с удовольствием их слушаю. Анализирую, как люди их слышат, как они их преобразовывают, это замечательно.

О своей миссии

– Я пою для зрителей, пою, потому что это — моя миссия, мое призвание, мой воздух. Если я не пою пять дней, то угасаю.

Отношение к скандалам и черному пиару

– Публичная личность всегда будет окутана скандалами, каким-то черным пиаром, домыслами – это отдельная часть этой сферы. Но не стоит в это играть и в таком участвовать.

О проблеме с роялти

– Я очень хочу, чтобы разрешилась эта проблема. Очень хочу, чтобы украинские авторы, я в том числе, смогли достойно зарабатывать свои деньги за создание уникального произведения. Талант должен быть оценен.

Как только молодые артисты увидят, что они могут быть достойно вознаграждены за свое творчество, они будут еще сильнее стараться, чтобы их треки были более популярными, успешными.

Мы таким образом будем рождать новых артистов, новое музыкальное поколение, которое будет стремиться становиться богатым, потому что они пишут актуальную музыку здесь и сейчас.

В этом году Тина Кароль выпустила целый альбом с молодыми украинскими артистами. Мы предлагаем посмотреть видео, как это происходило.

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