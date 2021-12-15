ONUKА назвала лучшую украинскую певицу и рассказала о личном “допинге” перед концертом

Популярная украинская певица Ната Жижченко, больше известная как фронтвумен группы ONUKA, дала блиц-интервью программе Ранок у Великому Місті.

Во время разговора исполнительница рассказала, кого считает самой талантливой украинской певицей, и объяснила, чья она ONUKA.

Популярная артистка или заботливая мать?

— Пытаюсь найти баланс.

Праздновать Новый год дома или работать на корпоративе?

— Работать.

Если бы не музыка, то…

— Язык.

Чья ты ONUKA?

— Дедушки, мастера украинских инструментов. Кумира жизни, который в принципе меня вырастил.

Опиши себя одним предложением.

— Добросовестная, строгая, принципиальная, меланхолическая.

Что в последний раз вывело тебя из себя?

— Хейтерский комментарий.

Почему не пользуешься соцсетями?

— Это плохое время, когда ты действительно погружаешься в чьи-то комплексы и тратишь на это свою жизнь.

Какой страх преодолела?

— Страх сольного проекта.

Оцени себя как певицу — от 1 до 10.

— Четыре.

Кого считаешь самой талантливой украинской певицей?

— Юлию Санину.

Океан Эльзы или Даха Браха?

— Даха Браха.

За какой свой проект было стыдно?

— Иногда бывают действительно плохие концерты.

Каков твой допинг перед выходом на сцену?

— Могу выпить бокал вина, а сейчас я в аскезе, и это просто чай.

А если душа желает чего-то большего, чем ароматный чай, советуем почитать секреты питания от Насти Каменских. Как питаться вкусно и разнообразно и к праздникам не обзавестись лишними килограммами.