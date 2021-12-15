ONUKА назвала лучшую украинскую певицу и рассказала о личном “допинге” перед концертом

Популярная украинская певица Ната Жижченко, больше известная как фронтвумен группы ONUKA, дала блиц-интервью программе Ранок у Великому Місті.
Во время разговора исполнительница рассказала, кого считает самой талантливой украинской певицей, и объяснила, чья она ONUKA.
Популярная артистка или заботливая мать?
— Пытаюсь найти баланс.
Праздновать Новый год дома или работать на корпоративе?
— Работать.
Если бы не музыка, то…
— Язык.
Чья ты ONUKA?
— Дедушки, мастера украинских инструментов. Кумира жизни, который в принципе меня вырастил.
Опиши себя одним предложением.
— Добросовестная, строгая, принципиальная, меланхолическая.
Что в последний раз вывело тебя из себя?
— Хейтерский комментарий.
Почему не пользуешься соцсетями?
— Это плохое время, когда ты действительно погружаешься в чьи-то комплексы и тратишь на это свою жизнь.
Какой страх преодолела?
— Страх сольного проекта.
Оцени себя как певицу — от 1 до 10.
— Четыре.
Кого считаешь самой талантливой украинской певицей?
— Юлию Санину.
Океан Эльзы или Даха Браха?
— Даха Браха.
За какой свой проект было стыдно?
— Иногда бывают действительно плохие концерты.
Каков твой допинг перед выходом на сцену?
— Могу выпить бокал вина, а сейчас я в аскезе, и это просто чай.
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