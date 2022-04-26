Особенный день. Особый шрам — ONUKA трогательно вспомнила героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня, 26 апреля, годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая отзывается болью в сердце каждого украинца. Для солистки группы ONUKA Наталии Жижченко эта тема особенная, ведь ее отец участвовал в ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС.

Певица с детства знала с первых уст о техногенной катастрофе, а с 19 лет часто наведывалась в зону отчуждения. В университете она защитила дипломную работу, посвященную катастрофе 26 апреля 1986 года.

Ее альбом Vidlik рассказывает на языке музыки о боли и ужасе Чернобыля. В день годовщины трагедии Наталья выложила пост в своем Instagram, чтобы вспомнить героев, которые 36 лет назад спасли мир ценой собственной жизни.

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26 апреля навсегда в сердце и мыслях Земли. Особенный день. Особый шрам. Даже сегодня. Когда война. Молюсь за всех, кто спас мир, — написала ONUKA.

Она также выложила запись последнего довоенного концерта в Киеве.

Это наш последний концерт из мирного Киева, мирной Украины. Другой реальности, далекой, как никогда. Захотелось поделиться с вами этим видео.

Отец Натальи работал инженером первой категории на заводе Арсенал и занимался электроникой. С октября 1986 по сентябрь 1988 года был привлечен к ликвидации последствий аварии и занимался электронными методами диагностирования и контроля.

Эта катастрофа дала нам немало понять: и о работе таких промышленных махин, и о невинных жизнях тысяч людей, и о том, что человечество не сделало выводы о том, можно ли овладеть ядерной энергией.

Так впоследствии отец Натальи вспоминал о трагедии.

Чтобы знать, какой уровень фона и контролировать ситуацию, тебе понадобится карта радиационного фона в Украине. Она также показывает уровень загрязнения воздуха и пожары по всей Украине.