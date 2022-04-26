Шоу-биз

Особенный день. Особый шрам — ONUKA трогательно вспомнила героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Елена Яковлева, редактор сайта 26 апреля 2022, 22:30
ONUKA згадала героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Фото: Instagram

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