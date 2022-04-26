Особливий день. Особливий шрам — ONUKA зворушливо згадала героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Сьогодні, 26 квітня, річниця катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, яка боляче відгукується в серці кожного українця. Для солістки гурту ONUKA Наталії Жижченко ця тема особлива, адже її батько брав участь у ліквідації наслідків вибуху на ЧАЕС.

Співачка з дитинства знала з перших вуст про техногенну трагедію, а з 19 років часто навідувалася у зону відчуження. В університеті вона захистила дипломну роботу, присвячену катастрофі 26 квітня 1986 року.

Її альбом Vidlik розповідає мовою музики про біль та жах Чорнобиля. У день роковин Наталія виклала пост у своєму Instagram, щоб згадати героїв, які 36 років тому врятували світ ціною власного життя.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

26 квітня на завжди в серці й думках Землі. Особливий день. Особливий шрам. Навіть сьогодні. Коли війна. Молюсь за всіх, хто врятував світ, — написала ONUKA.

Вона також виклала запис останнього довоєнного концерту групи у Києві.

Цей наш останній концерт мирного Києва, мирної України. Іншої реальності, далекої, як ніколи. Захотілось поділитися з вами цим відео.

Батько Наталії працював інженером першої категорії на заводі Арсенал та займався електронікою. З жовтня 1986 по вересень 1988 був залучений до ліквідації наслідків аварії та займався електронними методами діагностування та контролю.

Ця катастрофа дала нам чимало зрозуміти: і про роботу таких промислових махін, і про невинні життя тисяч людей, і те, що людство не зробило висновки про те, чи можливо опанувати ядерну енергію.

Так згодом батько Наталії згадував про трагедію.

Щоб знати рівень радіаційного фону та контролювати ситуацію, тобі знадобиться карта радіаційного фону в Україні. Вона також показує рівень забруднення повітря й пожежі по всій Україні.