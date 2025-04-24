Війна в Україні

Чорнобильська катастрофа: роковини трагедії та нова ядерна загроза з боку РФ

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Квітня 2025, 12:45
Чорнобильська катастрофа
Фото Unsplash
Чорнобильська катастрофа: роковини трагедії та нова ядерна загроза з боку РФ
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