300 м до ядерної катастрофи! Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС

Росіяни продовжують піддавати ризику увесь світ, погрожуючи ядерним тероризмом. Вони обстрілюють атомні електростанції України.
Сьогодні, 19 вересня, о 00:20 окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від ядерних реакторів. Про це повідомили в Енергоатомі.
Ударною хвилею від вибуху пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Крім цього, перестали працювати три високовольтні лінії електропередачі.
Зараз усі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає, йдеться у повідомленні.
Вирва після вибуху. Фото: Енергоатом
Президент України відреагував на цинічний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції.
— Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно, — звернувся до світу Зеленський.
Після поразок на полі бою окупанти тероризують мирне населення. Вони хочуть залишити людей у холоді взимку. Раніше ми розповідали, як окупанти ведуть прицільні атаки по українській енергосистемі.
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