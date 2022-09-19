300 м до ядерної катастрофи! Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС

Росіяни продовжують піддавати ризику увесь світ, погрожуючи ядерним тероризмом. Вони обстрілюють атомні електростанції України.

Сьогодні, 19 вересня, о 00:20 окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від ядерних реакторів. Про це повідомили в Енергоатомі.

Ударною хвилею від вибуху пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Крім цього, перестали працювати три високовольтні лінії електропередачі.

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Зараз усі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає, йдеться у повідомленні.

Читати на тему Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії передати Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України.

Володимир Зеленський про обстріл ПАЕС

Президент України відреагував на цинічний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції.

— Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно, — звернувся до світу Зеленський.

Вибух біля ПАЕС — відео

Після поразок на полі бою окупанти тероризують мирне населення. Вони хочуть залишити людей у холоді взимку. Раніше ми розповідали, як окупанти ведуть прицільні атаки по українській енергосистемі.

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