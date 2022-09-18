Прицільні атаки по українській енергосистемі: російські окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС

Спочатку Росія обстрілювала українські аеродроми, потім взялась за руйнування всієї інфраструктури, що забезпечувала Україну пальним. Тепер окупанти ведуть прицільний вогонь по нашій енергосистемі, дотримуючись тактики енергетичного терору.

17 вересня російські окупанти завдали прицільного удару по Слов’янській ТЕЦ, внаслідок чого було пошкоджено обладнання на території електростанції. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об’єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню.

Окрім великої кількості гучних слів та ультимативних висловлювань, що були викликані успіхами українських військових на Харківському напрямку, ведуться й фізичні атаки на всю українську енергетичну систему.

Першою значних руйнувань зазнала саме Харківська ТЕЦ, що знеструмило як мінімум увесь обласний центр.

Речник МЗС Олег Ніколенко написав у своєму Twitter, що до подібної тактики окупанти вдалися саме після своєї ганебної втечі з Харківщини та від відчуття власного безсилля.

Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України.

Також 11 вересня під прицільним ворожим вогнем опинились населені пункти Харківської та Дніпропетровської областей. Без електроенергії опинились і Полтавська та Сумська області.

Проте з огляду на усі руйнування, яких зазнала українська енергосистема, Росія прагне повністю залишити українців без доступу до усіх переваг цивілізації, таких як електроенергія, опалення та навіть водопостачання.

Наразі три теплоелектростанції знищені, ще шість були пошкоджені, частина поки знаходиться під окупацією.

Однак українські енергопостачальники запевняють, що єдине, що може трапитись – це тимчасові відключення мережі, щоб зменшити навантаження на систему. Проте поки це не потрібно.

Ми готувалися до будь-яких ситуацій під час війни та продовжуємо тримати енергетичний фронт, – пишуть у соцмережах Укренерго.

Якщо тобі все одно неспокійно, ти завжди можеш взяти у свої руки ситуацію та підготуватись до складнощів. Читай, що робити у разі відключення електропостачання.

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