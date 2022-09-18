Україна

Прицільні атаки по українській енергосистемі: російські окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС

Валентина Бойко, web-дизайнерка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Вересня 2022, 20:30
російські окупанти обстріляли Слов'янську ТЕС

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