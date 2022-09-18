Прицельные атаки по украинской энергосистеме: российские оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС

Сначала Россия обстреливала украинские аэродромы, потом взялась за разрушение всей инфраструктуры, которая снабжала Украину горючим. Теперь оккупанты ведут прицельный огонь по нашей энергосистеме, придерживаясь тактики энергетического террора.

17 сентября российские оккупанты нанесли прицельный удар по Славянской ТЭЦ, в результате чего было повреждено оборудование на территории электростанции. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению.

Кроме большого количества громких слов и ультимативных высказываний, вызванных успехами украинских военных на Харьковском направлении, ведутся и физические атаки на всю украинскую энергетическую систему.

Первые значительные разрушения претерпела именно Харьковская ТЭЦ, что обесточило как минимум весь областной центр.

Представитель МИД Олег Николенко написал в своем Twitter, что к подобной тактике оккупанты прибегли именно после своего позорного бегства из Харьковской области и от ощущения собственного бессилия.

Это акт отчаяния после больших потерь и отступления России на востоке Украины.

Также 11 сентября под прицельным вражеским огнем оказались населённые пункты Харьковской и Днепропетровской областей. Без электроэнергии оказались Полтавская и Сумская области.

Однако, учитывая все разрушения, понесенные украинской энергосистемой, Россия стремится полностью оставить украинцев без доступа ко всем преимуществам цивилизации, таким как электроэнергия, отопление и даже водоснабжение.

В настоящее время три теплоэлектростанции уничтожены, еще шесть были повреждены, часть пока находятся под оккупацией.

Однако украинские энергопоставщики уверяют, что единственное, что может случиться – это временные отключения сети, чтобы уменьшить нагрузку на систему. Однако пока это не нужно.

Мы готовились к любым ситуациям во время войны и продолжаем держать энергетический фронт, – пишут в соцсетях Укрэнерго.

Если тебе все равно тревожно, ты всегда можешь взять в свои руки ситуацию и подготовиться к сложностям. Читай, что делать при отключении электроснабжения.

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