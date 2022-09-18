Украина

Прицельные атаки по украинской энергосистеме: российские оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС

Валентина Бойко, web-дизайнер сайта Даниэла Долотова, редактор сайта 18 сентября 2022, 20:30
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