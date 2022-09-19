300 м до ядерной катастрофы! Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС

Россияне продолжают поддавать риску весь мир, шантажируя ядерным терроризмом. Они обстреливают атомные электростанции Украины.

Сегодня, 19 сентября, в 00:20 оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС. Ракета упала на расстоянии 300 м от ядерных реакторов. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Ударной волной от взрыва повреждены здания АЭС, разбиты более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Кроме того, перестали работать три высоковольтные линии электропередачи.

Сейчас все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет, говорится в сообщении.

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Владимир Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС

Президент Украины отреагировал на циничный обстрел атомной электростанции.

— Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно, — обратился к миру Зеленский.

Взрыв возле ЮАЭС — видео

После поражений на поле боя оккупанты терроризируют мирное население. Они хотят, чтобы украинцы замерзали зимой. Ранее мы рассказывали, как оккупанты ведут прицельные атаки по украинской энергосистеме.

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