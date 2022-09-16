Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського

Учора на екстреному засіданні представників 35 країн-учасниць Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалили резолюцію з вимогою до Росії передати Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України.

Резолюцію підтримали 35 країн, проти проголосували Росія та Китай. Решта утримались від голосування.

Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС

У тексті резолюції сказано, що МАГАТЕ:

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Висловлює жаль з приводу постійних насильницьких дій Російської Федерації проти ядерних об’єктів в Україні. Закликає Російську Федерацію негайно припинити всі дії проти та на Запорізькій атомній електростанції та будь-якому іншому ядерному об’єкті в Україні. Підтримує постійні зусилля Генерального директора та Секретаріату щодо продовження фізичної присутності технічних експертів Агентства на Запорізькій атомній електростанції. Наголошує на важливості ядерної безпеки та захисту мирних ядерних установок і матеріалів за будь-яких обставин, зокрема під час збройного конфлікту. Заохочує держави-члени відповідати на запити України про допомогу, зокрема через

надання необхідного обладнання.

Важливо, що МАГАТЕ констатує силове захоплення Росією контролю над ядерними об’єктами, довготривалу присутність російських військ та персоналу Росатома на ЗАЕС.

І визнає, що саме це створює “серйозні та безпосередні загрози безпеці цих об’єктів і їхнього цивільного персоналу, а також значно підвищує ризик ядерної аварії”.

Реакція Зеленського

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський назвав резолюцію МАГАТЕ важливою, адже організація чітко визначає джерело радіаційної небезпеки.

Тож аби виконати резолюцію МАГАТЕ, потрібно негайно вивести із території ЗАЕС російську військову техніку та живу силу, а також передати станцію під повний контроль України.

Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи — гіршої, ніж навіть Чорнобильська.

І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі — прибрати російську присутність із території ЗАЕС, — наголосив президент.

Уперше російські військові завдали удару по енергоблоках Запорізької АЕС в ніч на 4 березня. Відтоді станція опинилась у заручниках загарбників. Читай, як та чому Росія використовує Запорізьку АЕС.

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