Важная резолюция МАГАТЭ по поводу ситуации на ЗАЭС — детали и реакция Зеленского

Вчера на экстренном заседании представителей 35 стран-участниц Международного агентства по атомной энергии приняли резолюцию с требованием России передать Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Украины.
Резолюцию поддержали 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Остальные воздержались от голосования.
В тексте резолюции сказано, что МАГАТЭ:
Важно, что МАГАТЭ констатирует силовой захват Россией контроля над ядерными объектами, длительное присутствие российских войск и персонала Росатома на ЗАЭС.
Важно, что МАГАТЭ констатирует силовой захват Россией контроля над ядерными объектами, длительное присутствие российских войск и персонала Росатома на ЗАЭС.
И признает, что именно это создает “серьезные и непосредственные угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала, а также значительно повышает риск ядерной аварии”.
В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал резолюцию МАГАТЭ важной, ведь организация четко определяет источник радиационной опасности.
Чтобы выполнить резолюцию МАГАТЭ, нужно немедленно вывести с территории ЗАЭС российскую военную технику и живую силу, а также передать станцию под полный контроль Украины.
Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы — хуже даже Чернобыльской.
Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы — хуже даже Чернобыльской.
И это общая ответственность всех в Европе и мире — убрать российское присутствие с территории ЗАЭС, — подчеркнул президент.
Впервые российские военные нанесли удар по энергоблокам Запорожской АЭС в ночь на 4 марта. С тех пор станция оказалась в заложниках захватчиков. Читай, как и почему Россия использует Запорожскую АЭС.
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