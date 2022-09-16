Важная резолюция МАГАТЭ по поводу ситуации на ЗАЭС — детали и реакция Зеленского

Вчера на экстренном заседании представителей 35 стран-участниц Международного агентства по атомной энергии приняли резолюцию с требованием России передать Запорожскую атомную электростанцию ​​под полный контроль Украины.

Резолюцию поддержали 35 стран, против проголосовали Россия и Китай. Остальные воздержались от голосования.

Резолюция МАГАТЭ касательно ситуации на ЗАЭС

В тексте резолюции сказано, что МАГАТЭ:

Выражает сожаление по поводу постоянных насильственных действий Российской Федерации против ядерных объектов в Украине. Призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и на любом другом ядерном объекте в Украине. Поддерживает постоянные усилия Генерального директора и Секретариата по продолжению физического присутствия технических экспертов Агентства на Запорожской атомной электростанции. Отмечает важность ядерной безопасности и защиты мирных ядерных установок и материалов при любых обстоятельствах, в частности во время вооруженного конфликта. Поощряет государства-члены отвечать на запросы Украины о помощи, в частности через

предоставление необходимого оборудования.

Важно, что МАГАТЭ констатирует силовой захват Россией контроля над ядерными объектами, длительное присутствие российских войск и персонала Росатома на ЗАЭС.

И признает, что именно это создает “серьезные и непосредственные угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала, а также значительно повышает риск ядерной аварии”.

Реакция Зеленского

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал резолюцию МАГАТЭ важной, ведь организация четко определяет источник радиационной опасности.

Чтобы выполнить резолюцию МАГАТЭ, нужно немедленно вывести с территории ЗАЭС российскую военную технику и живую силу, а также передать станцию ​​под полный контроль Украины.

Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы — хуже даже Чернобыльской.

И это общая ответственность всех в Европе и мире — убрать российское присутствие с территории ЗАЭС, — подчеркнул президент.

Впервые российские военные нанесли удар по энергоблокам Запорожской АЭС в ночь на 4 марта. С тех пор станция оказалась в заложниках захватчиков. Читай, как и почему Россия использует Запорожскую АЭС.

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