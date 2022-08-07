Не волнует даже ядерная катастрофа. Почему Россия использует Запорожскую АЭС

Еще в начале марта Россия стала применять ядерный террор не только в сторону Украины, но и мира. Впервые в ночь на 4 марта российские военные нанесли удар по энергоблокам Запорожской АЭС. На станции произошел пожар, к счастью, энергоблок остался цел. Сейчас Запорожская АЭС находится под временной оккупацией российских военных, поэтому мир ежедневно живет в опасности ядерной катастрофы, которая может оказаться большей, чем авария на ЧАЭС.

В течение пяти месяцев полномасштабной войны в Украине россияне в очередной раз применяют ядерный террор. Несколько дней назад оккупанты дважды нанесли удары возле Запорожской атомной электростанции. Российские военные попали в высоковольтную линию и серьезно повредили азотно-кислородную станцию.

Это привело к риску утечки водорода и распылению радиоактивных веществ. Провокации российских захватчиков не могут остаться без внимания мира. Поэтому американский Институт исследования войны проанализировал такие действия оккупантов. В институте рассказали о своем мнении, почему Россия использует АЭС в своем терроре.

Почему Россия использует Запорожскую АЭС

По оценкам ISW, российская армия, вероятно, использует АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Таким образом Россия пытается приостановить желание Запада оказать военную поддержку Украине для контрнаступления.

Также оккупанты могут эффективно использовать АЭС как щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике.

В последние несколько дней ситуация на Запорожской АЭС обострилась. По предварительной информации, россияне заминировали энергоблоки и хранят на территории станции оружие. Также с территории АЭС ведутся обстрелы ближайших общин и городов. Раньше мы рассказывали все, что нужно знать о ситуации на Запорожской АЭС.

Фото: Getty Images

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