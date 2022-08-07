Не волнует даже ядерная катастрофа. Почему Россия использует Запорожскую АЭС

Еще в начале марта Россия стала применять ядерный террор не только в сторону Украины, но и мира. Впервые в ночь на 4 марта российские военные нанесли удар по энергоблокам Запорожской АЭС. На станции произошел пожар, к счастью, энергоблок остался цел. Сейчас Запорожская АЭС находится под временной оккупацией российских военных, поэтому мир ежедневно живет в опасности ядерной катастрофы, которая может оказаться большей, чем авария на ЧАЭС.
В течение пяти месяцев полномасштабной войны в Украине россияне в очередной раз применяют ядерный террор. Несколько дней назад оккупанты дважды нанесли удары возле Запорожской атомной электростанции. Российские военные попали в высоковольтную линию и серьезно повредили азотно-кислородную станцию.
Это привело к риску утечки водорода и распылению радиоактивных веществ. Провокации российских захватчиков не могут остаться без внимания мира. Поэтому американский Институт исследования войны проанализировал такие действия оккупантов. В институте рассказали о своем мнении, почему Россия использует АЭС в своем терроре.
По оценкам ISW, российская армия, вероятно, использует АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.
Таким образом Россия пытается приостановить желание Запада оказать военную поддержку Украине для контрнаступления.
Таким образом Россия пытается приостановить желание Запада оказать военную поддержку Украине для контрнаступления.
Также оккупанты могут эффективно использовать АЭС как щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике.
В последние несколько дней ситуация на Запорожской АЭС обострилась. По предварительной информации, россияне заминировали энергоблоки и хранят на территории станции оружие. Также с территории АЭС ведутся обстрелы ближайших общин и городов. Раньше мы рассказывали все, что нужно знать о ситуации на Запорожской АЭС.
Фото: Getty Images
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