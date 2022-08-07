Украина

Не волнует даже ядерная катастрофа. Почему Россия использует Запорожскую АЭС

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 августа 2022, 14:00
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