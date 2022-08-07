Не хвилює навіть ядерна катастрофа. Для чого Росія використовує Запорізьку АЕС

Ще на початку березня Росія почала застосовувати ядерний терор не тільки до України, а й світу. Вперше в ніч на 4 березня російські військові завдали удару по енергоблоках Запорізької АЕС. На станції трапилася пожежа, на щастя, енергоблок залишився цілий. Нині Запорізька АЕС перебуває під тимчасовою окупацією російських військових, тож світ щодня живе у небезпеці ядерної катастрофи, яка може бути більшою, ніж аварія на ЧАЕС.

Протягом п’яти місяців повномасштабної війни в Україні росіяни вкотре застосовують ядерний терор. Кілька днів тому окупанти двічі завдали ударів поруч з Запорізькою атомною електростанцією. Російські військові влучили у високовольтну лінію та серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію.

Це призвело до ризику витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Провокації російських загарбників не можуть залишитися без уваги світу. Тому американський Інститут дослідження війни проаналізував такі дії окупантів. В інституті розповіли про свою думку, чому Росія використовує АЕС у своєму терорі.

Чому Росія використовує Запорізьку АЕС

За оцінками ISW, російська армія, ймовірно, використовує АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Таким чином Росія намагається призупинити бажання Заходу надати військову підтримку Україні для контрнаступу.

Також окупанти можуть ефективно використовувати АЕС як щит для запобігання українських ударів по російських силах і техніці.

Останні кілька днів ситуація на Запорізькій АЕС загострилася. За попередньою інформацією, росіяни замінували енергоблоки та зберігають на території станції зброю. Також з території АЕС ведуться обстріли найближчих громад та міст. Раніше ми розповідали усе, що треба знати про ситуацію на Запорізькій АЕС.

Фото: Getty Images

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