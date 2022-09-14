ЗАЕС знову зупинили? Що зараз відбувається на станції — останні новини

Станцію переводять у безпечніший, так званий холодний стан, та ризик радіаційної аварії досі високий.

Уже понад добу найбільша АЕС Європи не виробляє жодного кіловата електроенергії!

Стан холодного зупину — це, можна сказати, певний перехідний стан перед вимкненням і розбиранням ядерного реактора.

Пояснює ситуацію на ЗАЕС старша співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк.

Тому Міжнародне агентство з атомної енергії проводить консультації про створення так званої безпечної зони довкола ЗАЕС.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю РБК-Україна розповідає: Росія захопила ЗАЕС з конкретною метою, точніше — двома.

Перша ціль — вибити ЗАЕС з енергетичної системи України та вплинути на наш енергетичний баланс напередодні зими.

— вибити ЗАЕС з енергетичної системи України та вплинути на наш енергетичний баланс напередодні зими. Друга ціль — вплинути на енергобаланс Європи.

— Що робить будь-яка країна в світі, коли у неї погіршується внутрішній енергобаланс? Вона закриває експорт, ось і все. Тобто вибиваєш ЗАЕС, порушуєш енергетичний баланс України, Україна починає закривати експорт, погіршується енергобаланс Європи, ситуація в Європі стає ще гіршою з точки зору енергетичної безпеки, цін, і далі настають відповідні політичні та соціальні наслідки, — пояснив Кулеба.

Детальніше про ситуацію на Запорізькій АЕС та чи зможе Україна перезимувати без найбільшої атомної електростанції — у сюжеті Христини Гавриш.

Нагадаємо, перед приїздом МАГАТЕ стало відомо про те, що росіяни катують працівників ЗАЕС для того, щоб ті не розповіли іншу “правду” міжнародній делегації. Читай про це детальніше.