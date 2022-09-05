Бояться не ЗАЕС, а росіян! Нікопольці про життя під ворожими обстрілами

Минулої ночі у Нікополі була суцільна повітряна тривога. Місто знову обстріляли російські війська. Десять приватних будівель і багатоповерхівка пошкоджені. Також постраждали гімназія, дитяча спортивна школа, магазин та кафе.

Місто під щоденними обстрілами — ситуація в Нікополі

На щастя, минулося без жертв. Нікополь, який розташований зовсім поруч із Запорізькою АЕС, уже кілька місяців під прицільним вогнем окупантів.

Містяни щовечора змушені залишати свої будинки та ночувати в наметах і автівках за містом.

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59-річна професорка математики разом із чоловіком намагаються швидко скласти намет. Через постійні обстріли Нікополя росіянами подружжя часто виїздить ночувати так.

Щоразу молимось, щоб потрапити в цілу квартиру. Багато хто лишився без домівок, — розповідає нікопольчанка Майя Черниш.

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Від Нікополя до захопленої ворогом Запорізької АЕС через Каховське водосховище — всього 12 км. Із середини липня російські окупанти постійно обстрілюють місто.

Внаслідок нічного обстрілу в неділю постраждали прибережні райони. П’ять житлових будинків пошкоджено.

Вони обстрілюють вночі, коли люди сплять, останні дні почали стріляти з самого ранку.

Подружжя Совенків також понад місяць виїздить на ніч з міста. Ночує у машині.

Обстріли були за 500 м від нас тричі на день. Тож ми виїжджаємо щовечора, не хочемо ризикувати, — каже нікополець Сергій Совенко.

До вторгнення Росії в Україну в Нікополі проживали 116 тис. людей. Нині понад половина — виїхали.

Ми не так боїмося атомну станцію, як людей, які там знаходяться, — російських військових, які обстрілюють її, — каже місцева жителька Олена Ковальова.

Жінка зізналася, що дуже хоче повернутися в Нікополь і чекає гарних звісток від ЗСУ.

Фото: Нікопольська міська рада

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