Бояться не ЗАЕС, а росіян! Нікопольці про життя під ворожими обстрілами

Минулої ночі у Нікополі була суцільна повітряна тривога. Місто знову обстріляли російські війська. Десять приватних будівель і багатоповерхівка пошкоджені. Також постраждали гімназія, дитяча спортивна школа, магазин та кафе.
На щастя, минулося без жертв. Нікополь, який розташований зовсім поруч із Запорізькою АЕС, уже кілька місяців під прицільним вогнем окупантів.
Містяни щовечора змушені залишати свої будинки та ночувати в наметах і автівках за містом.
59-річна професорка математики разом із чоловіком намагаються швидко скласти намет. Через постійні обстріли Нікополя росіянами подружжя часто виїздить ночувати так.
Щоразу молимось, щоб потрапити в цілу квартиру. Багато хто лишився без домівок, — розповідає нікопольчанка Майя Черниш.
Щоразу молимось, щоб потрапити в цілу квартиру. Багато хто лишився без домівок, — розповідає нікопольчанка Майя Черниш.
Від Нікополя до захопленої ворогом Запорізької АЕС через Каховське водосховище — всього 12 км. Із середини липня російські окупанти постійно обстрілюють місто.
Внаслідок нічного обстрілу в неділю постраждали прибережні райони. П’ять житлових будинків пошкоджено.
Вони обстрілюють вночі, коли люди сплять, останні дні почали стріляти з самого ранку.
Вони обстрілюють вночі, коли люди сплять, останні дні почали стріляти з самого ранку.
Подружжя Совенків також понад місяць виїздить на ніч з міста. Ночує у машині.
Обстріли були за 500 м від нас тричі на день. Тож ми виїжджаємо щовечора, не хочемо ризикувати, — каже нікополець Сергій Совенко.
Обстріли були за 500 м від нас тричі на день. Тож ми виїжджаємо щовечора, не хочемо ризикувати, — каже нікополець Сергій Совенко.
До вторгнення Росії в Україну в Нікополі проживали 116 тис. людей. Нині понад половина — виїхали.
Ми не так боїмося атомну станцію, як людей, які там знаходяться, — російських військових, які обстрілюють її, — каже місцева жителька Олена Ковальова.
Ми не так боїмося атомну станцію, як людей, які там знаходяться, — російських військових, які обстрілюють її, — каже місцева жителька Олена Ковальова.
Жінка зізналася, що дуже хоче повернутися в Нікополь і чекає гарних звісток від ЗСУ.
Фото: Нікопольська міська рада
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