Україна

Зміцнюють третю лінію оборони — як металурги допомагають ЗСУ окопуватись навколо Запоріжжя

Андрій Почтєв 03 Вересня 2022, 17:00

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Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи

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