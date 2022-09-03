Зміцнюють третю лінію оборони — як металурги допомагають ЗСУ окопуватись навколо Запоріжжя

Запоріжжя продовжує окопуватись навіть попри втішні новини з фронту. Нині навколо міста завершують облаштування третьої лінії оборони, яку допомогли зміцнити тамтешні металурги.

Вони виготовили та безкоштовно передали війську підземні житлові металеві капсули, що витримують влучання великокаліберного снаряда.

Надійність за умови правильної установки — витримує 152-й снаряд при прямому влученні, — каже командир інженерного батальйону Олександр Піковець.

Така собі гофрована підземна діжка складається з багатьох елементів, кожен з яких важить не більше за 50 кг. Тобто цю конструкцію зручно переносити на нові позиції.

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Капсула коштує 200 000 грн. Запорізькі металурги передали їх армійцям вже з десяток безкоштовно та планують виготовляти по 20 штук на місяць. Так само вони готові ділитись кресленнями з іншими потенційними виробниками.

Тим часом урядники звітують, що Запоріжжя почало окопуватись ще в березні. Тож нині укріплень удосталь.

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