Якщо сунуться, отримують прочухана! Яка ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні

Захоплення Рівненщини, Волині та Житомирщини відпрацьовуватимуть білоруси на найближчих навчаннях. Про це повідомили у генштабі ЗСУ.

За легендою, вони звільнятимуть частину втраченої території умовної держави. Тож не виключено, що йдеться саме про ці області, кажуть наші військові.

Дедалі ближчими до наших кордонів стають і навчання військової авіації, зараз штурмовики здіймаються в небо всього за півсотні кілометрів від Волині.

Усі наші бійці добре вмотивовані, і кожен знає, що робити на випадок вторгнення. Пильнують, щоб жоден диверсант сюди не проник. Тероборонівців добре озброїли, вони майже щодня вправляються у стрільбі з різних видів зброї.

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Вони запевняють, що той, хто насмілиться ступити на нашу землю зі зброєю, про це дуже пошкодує!

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як живе та готується до нападу з боку Білорусі Житомирщина.