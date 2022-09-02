Если сунутся, получат по заслугам! Какая ситуация на границе с Беларусью сегодня

Захват Ровенской, Волынской и Житомирской областей будут отрабатывать белорусы на ближайших учениях. Об этом сообщили в генштабе ВСУ.

По легенде, они будут освобождать часть утраченной территории условного государства. Так что не исключено, что речь идет именно об этих областях, говорят наши военные.

Все ближе к нашим границам становятся и учения военной авиации, сейчас штурмовики поднимаются в небо всего в полусотне километров от Волыни.

Все наши бойцы хорошо мотивированы, и каждый знает, что делать на случай вторжения. Следят, чтобы ни один диверсант сюда не проник. Теробороновцев хорошо вооружили, они почти каждый день упражняются в стрельбе из разных видов оружия.

Они уверяют, что тот, кто осмелится ступить на нашу землю с оружием, об этом очень пожалеет!

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живет и готовится к нападению со стороны Беларуси Житомирская область.