Перша тисяча білоруських трупів “змете” Лукашенка з посади — чи буде напад з Білорусі?

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чому кількість обстрілів України збільшується та чи буде напад з Білорусі.

Росія збільшує ракетну активність

За останні п’ять днів Росія випустила по Україні понад 130 ракет. У чому причина такої варварської активності росіян?

Окрім 130 ракет, Росією було випущено по лінії фронту близько 40 тисяч різних снарядів.

Ведуться запеклі бої. Такої інтенсивності не було з 1944–1945 років у всьому світі.

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Судячи з усього, Путін дав наказ за будь-яку ціну взяти Донбас та примусити Україну до переговорів, — каже Вадим Денисенко.

Путін працює на дві аудиторії: українську — щоб вона зламалась та панікувала, а друга — Європейський Союз і НАТО, які починають розуміти, що побудувати діалог з Путіним неможливо.

Тому він робить традиційну річ — підіймає ставки. Українці повинні максимально берегти своє життя та дотримуватись правил під час повітряних тривог, — наголошує Денисенко.

Як відповідає Україна росіянам

За останній тиждень українські військові знищили близько семи складів боєприпасів росіян. Саме тому Путін попросив у Лукашенка 20 вагонів зі снарядами.

Росіяни не зможуть протриматись довго на такій інтенсивності боїв.

Україні потрібно витримати цю навалу, після якої росіяни “видихнуться”.

Чи нападе Білорусь на Україну

Наразі Лукашенко “виляє” від прямої участі.

Він постачає озброєння та ділиться територією для бомбардувань. Станом на сьогодні на кордонах з Білоруссю немає ударних групувань.

Чи дотисне Лукашенка Путін — відповіді немає ні в кого.

Лукашенко прекрасно усвідомлює, що більшість населення Білорусі проти війни з Україною і що вони не братимуть у ній участі.

Перша тисяча трупів “змете” Лукашенка з посади керівника держави. Він це розуміє.

Поки що ми не можемо виключати його участь у війні.

Раніше ми розповідали, що думає про напад Білорусі Павло Латушко — білоруський політичний діяч.

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